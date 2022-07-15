15.07.2022
20:50
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Якутия

Летние лагеря Якутии примут 400 детей, пострадавших от паводка

Летние лагеря Якутии готовы принять более 400 детей из пострадавших от наводнения районов Якутии, заявил заместитель министра образования и науки Республики Владимир Тихонов. «С 12 июля мы начали принимать детей на оздоровление и отдых в Центре «Сосновый Бор». В данное время здесь размещено 196 детей. Мы готовы принять более 440 детей, осуществляем трансфер и сопровождение, организовано пятиразовое питание», — сказал он. Также на 18, 20 и 21 июля запланированы вылеты 25 детей в лагерь «Орленок». На последующие смены дополнительно планируется направить 25 детей. тгк @YakutiaOpershtab

Фото: служба спасения РС(Я)
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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