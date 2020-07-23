Летней ночью в Якутске разбуянился народный депутат!

Уголовное дело пока не возбуждено, ведь он спецсубъект

22 июля 2020 года в 01 час 20 минут в полиции Якутска был зарегистрирован телефонный звонок от гражданки Т., в панике набравшей «02».

Женщина сообщила, что во дворе одного из корпусов 202 микрорайона, где она и проживает, неизвестный пьяный мужчина бьет по автомашине. Данное сообщение зарегистрировано в ОП №; МУ МВД России «Якутское» в КУСП №14668 от 22.07.2020 г.

К месту происшествия выехал наряд полиции, который и доставил в участок возмутителя спокойствия. Как установили полицейские, задержанным оказался… 27-летний Мичил Кимович НИКОЛАЕВ. Напомним, что это самый молодой депутат Ил Тумэна, избранный по партийным спискам «Справедливой России». В ходе разбирательств мужчина не преминул заявить, что он является народным депутатом.

В действиях Мичила Николаева усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Кроме этого, мужчина нарушал покой граждан в ночное время в спальном районе. И будь на его месте простой смертный, разговор был бы коротким. Но в отношении Мичила Кимовича уголовное дело все еще не возбуждено. Ведь Мичил Николаев как народный депутат является спецсубъектом. А такими ВИП-персонами занимается не полиция, а Следком.

По данным SakhaLife, материал направлен полицией в СУ СК по г. Якутску для принятия законного решения.

Для хозяев, имущество которых повреждено, абсолютно симбиир, кто будет заниматься делом – МВД или Следком. Надо полагать, они просто хотят справедливости.

Остается отметить, что молодой депутат своим противоправным поведением подставляет своего крестного отца в политике – регионального лидера «Справедливой России» Федота ТУМУСОВА, депутата Госдумы. В нашей стране, увы, принято, что по партийным спискам баллотируются в парламенты разного уровня бизнесмены. Сплошь и рядом предприниматели, никакого отношения к партии не имеющие, вдруг становятся кандидатами от той или иной политсилы на различные выборы, тем самым отталкивая на обочину рядовых преданных партийцев. Такие примеры мы видим и в Якутии, в том числе и в СР.

Но Мичил Николаев вряд ли может похвастать толстой мошной, так что это явно не его случай. Скорее, его включили в партсписки СР для того, чтобы он представлял многотысячную армию якутской молодежи и приятно разбавлял возрастных политиков. В принципе, с подобной задачей статиста могли справиться и другие честолюбивые молодые люди, так что конкуренция была, надо полагать, высокая. Но повезло именно уроженцу Верхневилюйского улуса Мичилу Кимовичу, ему достался заветный мандат от популярной в Якутии СР. И тут – такой скандал, который не красит ни политика, ни «Справедливую Россию», пригревшую его на груди, ни мужчину.

SakhaLife следит за развитием событий.

СПРАВКА с сайта Ил Тумэна

Николаев Мичил Кимович

Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Республике Саха (Якутия) (Университетская региональная группа)

Дата рождения: 21 февраля 1993 года

Место рождения: с. Кентик Верхневилюйского района Республики Саха (Якутия)

Образование: высшее, «Государственное и муниципальное управление»

Членство в депутатских объединениях:

Член фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Членство в комитетах:

Контрольный комитет

член комитета

Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту

член комитета

Комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики

член комитета

Образование:

2014 — Якутский сельскохозяйственный техникум, квалификация «юрист»;

2018 — повышение квалификации во Всероссийском государственном университете юстиции (РПА Минюста России) по дополнительной проф.программе «Повышение правовой грамотности предпринимателей»;

2019 — Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева, бакалавриат, направление подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Деятельность:

2011-2012 гг. — служба в рядах Российской Армии;

2012-2014 гг. — студент Якутского сельскохозяйственного техникума;

2015-2019 гг. — студент Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А. Тимирязева;

2019 г — н.в. — студент Московского городского педагогического университета.