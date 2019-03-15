Летевший из Якутии в Москву Boeing из-за неисправности приземлился в Сыктывкаре

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Алроса», выполнявший рейс из Якутии в Москву, совершил посадку в аэропорту Сыктывкара в Коми в пятницу из-за технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в центре управления полетами авиакомпании «Комиавиатранс» и аэропорта.

«На запасной аэродром сел борт, его пускают дальше, экипаж будет готовиться к вылету в Москву. В 11.30 по Москве в план поставили, что они будут вылетать, неполадки устранили», — сказал собеседник.

Он отметил, что на борту судна находились 157 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиры в настоящее время находятся в аэропорту.