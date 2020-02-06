06.02.2020
14:20
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Происшествия

Летевший в Якутск самолет сел в Нерюнгри

Вынужденную посадку в Нерюнгри совершил самолет авиакомпании «S7», следующий из Москвы в Якутск.

Пассажирам объяснили, что задержка связана с туманом в Якутске.

Самолет, покружив над Якутском, улетел в Нерюнгри, где сел в 11 утра. Вылет обещают в 17-00.

Среди пассажиров задержанного рейса — тамада Нюргуша.

Фото: SAKHALIFE.RU.
Источник: SAKHALIFE.RU.
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