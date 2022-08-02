Летчики-наблюдатели вновь вызвали осадки в самом горимом районе Якутии

Кроме Коми крупный межрегиональный отряд Авиалесоохраны привлечен к ликвидации ЧС в Якутии.

Помощь региону в борьбе с огнем оказывают 570 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 5 регионов Сибири и Дальнего Востока (Авиалесоохраны Бурятии, Забайкальского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев).

В условиях ЧС (с 10 июня по 1 августа) общими усилиями в Республике ликвидировали около 200 лесных пожаров, наибольшая доля которых – труднодоступные и удаленные.

По ситуации на 11:00 мск, с начала суток 2 августа ликвидировано еще 8 очагов на площади, пройденной огнем 5,9 тысяч га. В том числе, с применением парашютистами-десантниками Федеральной Авиалесоохраны взрывного метода и проведением отжига от проложенных таким образом минерализованных полос в самом горимом Усть-Майском районе ликвидирован крупный, крайне удаленный пожар на площади около 4,5 тысяч га.

Сегодня команды Федеральной Авиалесоохраны продолжают проводить взpывные работы для тушения пожаров повышенной сложности (крайне-удаленных, в условиях горной местности, обилия лесных завалов) в Усть-Майском (юго-восток Якутии), Алданском (юг), Мирнинском (запад) и Нерюнгринском (юг) районах. Для контроля опасных работ Авиалесоохрана применяет беспилотники с тепловизорами, что позволяет обнаруживать даже мельчайшие очаги огня через дымовые завесы.

Также сегодня, с связи с образованием ресурсной облачности над пожарами в Усть-Майском и Усть-Алданском районах, летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны провели для их тушения работы по искусственному вызыванию осадков.

В связи с неблагоприятным прогнозом по лесопожарной обстановке в Якутии на август, проводится дополнительное наращивание межрегионального отряда Авиалесоохраны для стабилизации в Республике обстановки. Дополнительно перебрасываются 90 парашютистов-десантников Авиалесоохраны Бурятии и Забайкальского края.