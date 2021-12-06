Летчик Владислав Тен награжден за тушение якутских пожаров

3 декабря в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России в он-лайн режиме состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».

В номинации «Лучший летчик-спасатель вертолета» стал капитан Владислав Владиславович Тен, командир вертолета вертолетного отряда «Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России».

Отметим, что ранее государственную награду за высокое профессиональное мастерство, отличную выучку, проявленные при исполнении служебного долга, спасение людей и имущества в экстремальной ситуации при тушении ландшафтных пожаров в Республике Саха (Якутия) в условиях, сопряжённых с риском для жизни, пилот был награжден Владимиром Путиным.

Владислав Тен отработал в Якутии около месяца. Под его руководством экипаж вертолета Ми-8 выполнил 172 вылета. Общее время, проведенное в небе, — более 92 часов. Экипаж Владислава Тена выполнял задачу по переброске сил и средств на территорию горящего заповедника «Ленские столбы». В.Тен также участвовал в тушении пожаров у села Кылайы.