11.09.2022
23:22
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Политика

Летчик избран главой улуса

ЛАПТЕВ Иван Васильевич, бортмеханик авиакомпании «Полярные авиалинии», выдвинутый партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», выигрывает на выборах главы Среднеколымского улуса.

Действующий глава Евгений СЛЕПЦОВ, выдвинутый «Единой Россией», не проходит на новый срок.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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