Летающие прыгуны Якутии выявили лучших на республиканском турнире🏆🎄

26 декабря прошёл Республиканский турнир на призы Федерации по якутским национальным прыжкам РС(Я) — об этом сообщает Спорт Якутии в инстаграм. Всего приняли участие 30 сильнейших прыгунов нашей Республики из 12 районов. Чемпионы и призеры:

🔺Мужчины

🥇Адамов Кай 64. 09⠀

🥈Сокольников Нюргун 63.71⠀

🥉Дмитриев Яков 63.18⠀ 🔺Женщины

🥇Олесова Валерия 48.97⠀

🥈Адамова Евгения 46.52⠀

🥉Салышева Айыына 45.55⠀ 🔺Юноши

🥇Андросов Данил 58.76⠀

🥈Петров Ярослав 57.65⠀

🥉Афанасьев Валентин 55.32⠀ 🔺Девушки

🥇Стрекаловская Аина 39.21⠀

🥈Петрова Айылаана 37.07⠀ View this post on Instagram A post shared by Все о спорте Якутии (@sportyakutia.ru)

Фото: Из соцсетей https://www.instagram.com/p/CX-BV1uoH2s/ Источник:

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