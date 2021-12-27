27.12.2021
18:06
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Спорт

Летающие прыгуны Якутии выявили лучших на республиканском турнире🏆🎄

26 декабря прошёл Республиканский турнир на призы Федерации по якутским национальным прыжкам РС(Я) — об этом сообщает Спорт Якутии в инстаграм. Всего приняли участие 30 сильнейших прыгунов нашей Республики из 12 районов.

Чемпионы и призеры:
🔺Мужчины
🥇Адамов Кай 64. 09⠀
🥈Сокольников Нюргун 63.71⠀
🥉Дмитриев Яков 63.18⠀

🔺Женщины
🥇Олесова Валерия 48.97⠀
🥈Адамова Евгения 46.52⠀
🥉Салышева Айыына 45.55⠀

🔺Юноши
🥇Андросов Данил 58.76⠀
🥈Петров Ярослав 57.65⠀
🥉Афанасьев Валентин 55.32⠀

🔺Девушки
🥇Стрекаловская Аина 39.21⠀
🥈Петрова Айылаана 37.07⠀

Фото: Из соцсетей
Источник: https://www.instagram.com/p/CX-BV1uoH2s/
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