24.03.2021
11:30
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Финансы

Летайте с кешбэком! «Полярные авиалинии» — партнер системы лояльности АЭБ

Авиакомпания «Полярные авиалинии» присоединилась к региональной системе лояльности «СВОИ». Теперь, если вы оплачиваете билеты картой Алмазэргиэнбанка, то получаете кешбэк рублями в размере 1% от суммы покупки.

Адреса авиакасс: 

1. г. Якутск, ул. Курашова, д.22

2. г. Якутск, ул. Кирова, д.18А

3. г. Якутск, Аэропорт, ул. Гагарина, д.10, касса №12

4. г. Якутск, п. Маган, ул. Победы, д.6

5. г. Якутск, ул. Жуковского, д.10

При покупке билетов через официальный сайт polar.aero вы также получите кешбэк 1%, если произведете оплату картой Алмазэргиэнбанка.

Напомним, программа лояльности «СВОИ» стартовала в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в декабре 2019 года и за это время объединила более 358 партнеров и 562 торговых точек по республике – магазины продуктов, одежды, бытовой химии, косметики, мебели, кафе и рестораны, медклиники, аптеки, салоны красоты, АЗС, салоны цветов.

Расплачиваясь картой Алмазэргиэнбанка у партнёров системы лояльности «СВОИ», клиенты банка получают кешбэк деньгами, то есть стабильно возвращают часть потраченных средств ежемесячно до 40 000 рублей.

Подключить кешбэк «СВОИ» можно абсолютно бесплатно к любой пластиковой карте АЭБ, кроме кредитной. Сделать это можно в приложении «АЭБ Онлайн», через операторов бесплатной горячей линии по номеру 8-800-100-34-22 или у менеджеров в офисе банка.

Подробнее на сайте системы лояльности: svoi.albank.ru

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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