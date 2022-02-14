Лесоводы Якутии: пока мы едины, мы непобедимы!

В день образования лесного хозяйства республики, состоялось торжественное собрание работников лесного хозяйства республики. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн формате.

С поздравительной речью выступил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. По его словам, лес для Якутии, России и для всей планеты имеет особе значение.

«Ровно 83 года назад было положено хорошее начало по организации государственного управления лесами. Конечно, в далеком 1939 году не предполагали, что 14 февраля будет отмечаться и День всех влюбленных. Это очень символично, что так совпало. Ведь в лесной отрасли работают люди искренне влюбленные в свою профессию.

Сегодня работа проводится при тесном взаимодействии с федеральными ведомствами как «Рослесхоз», «Рослесзащита», «Рослесинфорг», «Авиалесоохрана» и республиканскими в лице Минэкологии Якутии. Благодаря поддержке федеральной власти увеличилось финансирование на тушение лесных пожаров. Прошлогодняя ситуация не должна повториться.

В целях защиты арктической зоны мы с вами создали Батагайское авиаотделение. В этом году дополнительно откроем 4 авиаотделения в районах республики. Также нельзя не отметить, работу по лесовосстановлению, лесоустройству, установлению границ лесничества, надзорную деятельность по незаконной рубке лесов и т.д. Благодаря профессионализму и преданности своему делу лесная отрасль не стоит на месте, а двигается дальше», — подытожил Дмитрий Садовников.

Поздравляя коллег и.о. обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Евгений Перфильев отметил, что за эти годы лесная отрасль перетерпела множество преобразований, но работа никогда не останавливалась.

«Многие поколения лесоводов славно трудились во благо сохранения и развития лесов республики. Их имена мы все знаем и относимся с большим уважением. Пусть продолжаются традиции, и крепнет связь поколений работников лесной отрасли», — сказал он.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев в своем поздравлении отметил преемственность, которая наблюдается в лесной отрасли.

«Старшими товарищами Саргыланой Аммосовой, Вячеславом Олесовым, Иннокентием Сосиным проводится очень активная работа по наставничеству молодых специалистов. Это очень похвально.Можно открыто назвать большой дружной семьей Общество лесоводов республики. Их цель — сохранить зеленое богатство, беречь своих кадров, добиться достойной зарплаты лесничим, улучшить материально-техническую базу и т.д.»

Ветеран лесной отрасли Саргылана Аммосова рассказала об истории становления и развития лесного хозяйства республики.

«Вся трудовая деятельность Константина Георгиевича Аникина была связана с работой в органах лесного хозяйства, из них 27 лет в Якутии. Именно он организовал лесное хозяйство, охватив лесохозяйственным воздействием площадь в 150 млн га. При нем были организованы первые межрайсельхозы, которые охватывали все районы республики. В трудных условиях Крайнего Севера Константин Аникин сумел создать надежную материально-техническую базу для лесхозов и самого управления, укомплектовал их надежными кадрами».

По ее словам, несмотря на тяжелое военное время, дело Константина Аникина продолжил Игорь Щербаков. Благодаря ему и многим лесоводам удалось сохранить и приумножить лесные богатства республики.

Кроме того, коллег поздравили главный лесничий республики Сергей Сивцев, руководители ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана», Якутского, Нерюнгринского и Горного лесничества.

Справка

14 февраля 1939 года вышло постановление Совета Народных Комиссаров Якутской АССР № 140 «Об организации лесного хозяйства и системы лесов местного значения Якутской АССР». Основоположником лесного хозяйства Якутии является выдающийся ученый лесовод Константин Георгиевич Аникин.