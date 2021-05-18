Лесопромышленный форум Якутии начинается уже завтра

Напоминаем что, 19 мая 2021 года пройдет III Лесопромышленный форум Республики Саха (Якутия) «Современные технологии: Качество. Конкурентоспособность. Эффективность» в Арктическом государственном агротехнологическом университете. Форум соберет представителей ведущих фирм-производителей оборудования лесной отрасли, руководителей лесопромышленных предприятий, а также представителей профильных органов власти и государственных организаций Республики Саха (Якутия) и других субъектов ДВФО.

Лесные богатства нашей Республики требуют эффективного освоения. Рациональное и рачительное использование этих богатств может дать населению республики рабочие места, качественные дома, и в целом существенно улучшить качество жизни, а в бюджет республики – принести значительные налоговые отчисления.

Целью форума является ознакомление представителей лесопромышленного бизнеса Республики Саха (Якутия) и других субъектов ДВФО с современными машинами, оборудованием и технологиями для лесозаготовок, деревообработки, биоэнергетики и лесовосстановления. Обсуждение проблем и перспектив развития лесного комплекса ДВФО. Повышение качества подготовки специалистов, повышения интереса молодых ученых и студентов к избранной профессии в области лесного комплекса.

Ключевые темы Форума:

• Эффективное лесопользование;

• Лесовосстановление;

• Современные машины, оборудование и IT-решения для лесного хозяйства, лесозаготовки, лесопиления и деревообрабатывающих предприятий;

• Экономика производства;

• Подготовка и обслуживание режущего инструмента;

• Производство биотоплива.

В рамках форума выступят представители:

* министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия), министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия);

* ФГБОУ Арктический ГАТУ;

* Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес»;

* Ассоциации «ЛЕСТЕХ».

* Фирм-производителей оборудования лесной отрасли, лесопромышленных предприятий: ООО «Сибтракмашин», ООО ДМИ, Forest Machines Wood Production (USA), ООО «Бизнес Спецтехника», PONSSE RUSSIA, Timbeter, ООО «Светлобор», ООО «ЭТС», Vollmer Тема, ООО «Сибирский биоуголь», Glommen Technology AS, ООО «ИнноГеоТех», ForestTech Accelerator и другие.

С нами уже более 100 онлайн-участников, присоединяйтесь! В целях профилактики COVID-19 предусмотрена онлайн-трансляция на площадке Zoom. Вы сможете смотреть все выступления форума из любой точки мира в комфортной обстановке.

Время: 19 мая 2021 10:00 Якутск

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85332972181?pwd=VmxkRkJwQW5sV3I3cHFNaVIvR1VRQT09

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