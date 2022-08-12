Лесопожарная обстановка в Якутии и Хабаровском крае стабилизировалась — Рослесхоз

В Якутии и Хабаровске снят региональный режим ЧС. Главы Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края подписали указы о снятии режима ЧС с 12 августа. В минувший четверг на Федштабе по ликвидации лесных пожаров заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский отметил стабилизацию лесопожарной ситуации в Якутии и Хабаровском крае, сообщает тгк РОСЛЕСХОЗ.

Напомним, региональный режим ЧС в Якутии действовал с 28 июня, а в Хабаровском крае с 6 июля. Сегодня в Якутии тушат 23 лесных пожара на площади 182 тыс. га. Для сравнения на эту же дату в 2021 тушили 171 лесной пожар на площади в 3,9 млн га. Leave a comment