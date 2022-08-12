12.08.2022
19:22
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Экология
Лесопожарная обстановка в Якутии и Хабаровском крае стабилизировалась — Рослесхоз
В Якутии и Хабаровске снят региональный режим ЧС. Главы Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края подписали указы о снятии режима ЧС с 12 августа. В минувший четверг на Федштабе по ликвидации лесных пожаров заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский отметил стабилизацию лесопожарной ситуации в Якутии и Хабаровском крае, сообщает тгк РОСЛЕСХОЗ.
Напомним, региональный режим ЧС в Якутии действовал с 28 июня, а в Хабаровском крае с 6 июля. Сегодня в Якутии тушат 23 лесных пожара на площади 182 тыс. га. Для сравнения на эту же дату в 2021 тушили 171 лесной пожар на площади в 3,9 млн га.
Фото: Пресс-службы МЧС
Источник: тгк РОСЛЕСХОЗ
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