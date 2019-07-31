Лесные пожары в Якутии: сложная обстановка в Верхоянском районе

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действует — 139 природных пожаров на общей площади 1 146 275,5 га, из них:

— на обслуживаемой территории проводится тушение 24 природных пожаров на территории Вилюйского, Верхоянского, Горного, Жиганского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского районов и в г. Якутске. Крупных пожаров нет.

— в зоне контроля действует 115 природных пожара. За данными пожарами ведется наблюдение и проводится контроль состояния с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоз.

За сутки количество пожаров увеличилось на 2 очага. На тушение лесных пожаров привлекалось 826 человек и 91 единица техники, в том числе от МЧС России 17 человек и 2 единицы техники. За сутки пресечено и отказано в доступе 115 гражданам в лесной массив. Составлено 2 протокола об административном правонарушении.

Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском районе, где действует 16 природных пожаров на общей площади пройденная огнем с момента обнаружения 215 378,0 га. За сутки в Верхоянском районе количество пожаров уменьшилось на 1 очаг и площадь пожаров уменьшилось на 2 056,0 га. Для координации действий сил по тушению природных пожаров в Верхоянском районе работает Межведомственная рабочая группа Правительства Республики Саха (Якутия) под руководством руководителя департамента лесного надзора и охраны лесов Министерства экологии РС (Я) Иванова В.А.

Напоминаем, что на территории Верхоянского района находится вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством, за период работы выполнено 166 вылетов, проведено 178 сбросов, слито 534 тонн воды, для тушения пожаров переброшено 286 человек и 23 750 кг груза.

На территории Республики работает воздушное судно Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, предназначенное для защиты населенных пунктов от перехода огня действующих природных пожаров. Вчера, самолет произвел 15 сбросов и слил 110 тонн воды в Хангаласском районе.

«Лесопожарная обстановка в Республике остаётся очень сложной. Усугубляет ситуацию отсутствие осадков, сухая и ветреная погода, а так же нарушения гражданами требований законодательства в период действия особого противопожарного режима — рассказал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). – Наше ведомство и Правительство Республики Саха (Якутия) держит ситуацию на постоянном контроле».