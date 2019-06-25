Лесные пожары в Якутии: Кто виноват?

На особом контроле Главного управления находится лесопожарная обстановка на территории Республики. Дознавателями территориальных подразделений надзорной деятельности совместно с работниками лесничеств и сотрудниками МВД проводится работа по установлению причастных лиц к возникновению природных пожаров. Так, в ходе проверок установлено 5 причастных лиц к возникновению 5 лесных пожаров в Амгинском, Верхоянском, Вилюйском и Намском районах.

По одному виновному лицу в Верхоянском, Вилюйском и Намском районах привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ в виде штрафов по 5 000 рублей. Одно виновное лицо в Амгинском районе привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ в виде штрафа на 3 000 руб.

На стадии рассмотрения находится уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 261 и ст. 168 УК РФ, по факту лесного пожара Батагайского участкового лесничества на площади 35,50 га. Пожар в настоящее время локализован, виновное лицо имело неосторожность в обращении с огнем. Кроме лесного массива огнем уничтожено и повреждено имущество граждан на сумму более 1 млн. руб. Общий ущерб, причиненный в результате лесного пожара, устанавливается.