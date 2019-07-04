АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
19
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.50
 71.60
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.07.2019, 16:11
Экология
Землянику можно собирать с 10 июля
04.07.2019, 15:56
Происшествия
Фотофакт
У Нижнего Бестяха задержали изготовителей марихуаны
04.07.2019, 15:40
Происшествия
В Хабаровске от инсульта скончалась якутянка. Родные просят помочь с транспортировкой тела
04.07.2019, 15:38
Происшествия
Резонанс
Ущерб от разлива нефти в Якутском речном порту весной 2018 года оценили в 26 млн рублей
04.07.2019, 15:34
Политика
Билал Эрдоган: Я в восторге от Якутии!
04.07.2019, 15:27
Спорт
Легкоатлеты первыми разыграли медали VII Спортивных игр народов РС(Я)
04.07.2019, 15:25
Спорт
В Амге к Играм организовано автобусное сообщение
04.07.2019, 15:19
Культура & Образование
АГИКИ — навигатор по креативным профессиям: Дизайнер
04.07.2019, 14:57
Общество
5 и 6 июля в Якутске ожидаются отключения холодной воды
04.07.2019, 14:51
Происшествия
Лесные пожары в Верхоянском районе тушат вручную
04.07.2019, 14:36
Спорт
Мисс Якутия, замминистра, многоборцы арены Дыгына и тот самый Леон. Кто еще участвует на Играх народов в Амге?
04.07.2019, 14:30
Якутия
Как в Алдане отпраздновали Ысыах
04.07.2019, 14:14
Экономика
Энергетики устранили последствия стихии в Ленском районе
04.07.2019, 14:10
Экономика
Итоги Водного конгресса-2019
04.07.2019, 14:00
Экономика
Дневник навигации ЛОРП: План перевозок II квартала выполнен
04.07.2019, 13:30
Путешествия
Экскурсионный тур: «Норвегия 🇳🇴 Летнее путешествие по фьордам»
04.07.2019, 13:21
Некролог
Не стало ученого космофизика с мировым именем
04.07.2019, 13:00
Якутия
Фотофакт
«Ноу-хау» на трассе Лена
04.07.2019, 12:56
Якутск
Фотофакт
Чудо-разметка от Чудо-мэра
04.07.2019, 12:50
Спорт
Определились первые чемпионы Спортивных игр Якутии
04.07.2019, 12:39
Якутск
На «Ысыах Туймаады-2019» было потрачено более 41 млн рублей
04.07.2019, 12:28
Судебная хроника
Суд расторг брак якутянки с иностранцем
04.07.2019, 12:16
Политика
Позитив
Юным футболистам подарили мячи
04.07.2019, 12:04
Якутия
Якутский кумыс достоин стать региональным брендом
04.07.2019, 11:51
Происшествия
Уличное ограбление совершено в столице
04.07.2019, 11:44
Культура & Образование
Сенсация
Итальянский цирк «Слоны и тигры» приедет в Якутск!!!
04.07.2019, 11:38
Общество
Опасные детские площадки обнаружены в Якутске
04.07.2019, 11:27
Якутск
Ежегодная ярмарка цветов пройдет в Якутске
04.07.2019, 11:14
Происшествия
За счет наивного якутянина мошенник разбогател на 156 тысяч
04.07.2019, 11:02
Якутия
Арт-площадка: маленький шаг к большой мечте
04.07.2019, 10:50
Происшествия
Пожар на ул. Можайского
04.07.2019, 10:50
Судебная хроника
В Якутии чиновник получил 7,5 лет строгача за взятку
04.07.2019, 10:39
Спорт
Резонанс
ЧП на Играх народов Якутии: участие волейболисток в соревнованиях под вопросом
04.07.2019, 10:26
Происшествия
12 лесных пожаров тушат в Якутии
04.07.2019, 10:15
Судебная хроника
Житель Якутии убил отца поленом
04.07.2019, 10:03
Якутия
Обстановка на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях
04.07.2019, 9:52
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело о подлоге официальных документов
04.07.2019, 9:37
Финансы
Назначен заместитель председателя правления «Россельхозбанка»
04.07.2019, 9:24
Спорт
Это футбол! Сенсации и драмы, потери и открытия турнира
04.07.2019, 9:12
Якутия
Айсен Николаев поздравляет с открытием VII Спортивных игр народов Якутии
04.07.2019, 9:00
Происшествия
Грабители сняли с жителя Якутска куртку и брюки
04.07.2019, 0:07
Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, депутата и артистки
04.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, четверг 4 июля 2019
03.07.2019, 22:30
Якутия
Айсен Николаев встретился с лидером коренных малочисленных народов
03.07.2019, 21:24
Сахалыы
Быйыл үөрэххэ туттарсааччылар болҕомтолоругар
03.07.2019, 19:21
Политика
Избран новый президент СВФУ
03.07.2019, 19:07
Общество
Глава Якутии поздравляет Евгению Михайлову
03.07.2019, 18:54
Экономика
Уникальная, сверхпроходимая лодка для труднодоступных мест
03.07.2019, 18:19
Происшествия
Экстра
Разбушевавшегося депутата задержали во время Ысыаха
03.07.2019, 18:00
Якутия
В Якутии стартует Гражданский Форум-2019
03.07.2019, 17:50
Экология
В озера Вилюйского улуса выпустили 150 тысяч мальков пеляди
03.07.2019, 17:42
Якутия
Айсен Николаев встретился с представителями издательства «Молодая гвардия»
03.07.2019, 17:30
Происшествия
В Хангаласском улусе изъяли 9 единиц огнестрельного оружия
03.07.2019, 17:19
Судебная хроника
В Эвено-Бытантайском районе оштрафовано управление ветеринарии
03.07.2019, 17:13
Происшествия
Пожаром уничтожены две линии электропередач в Мирнинском районе
03.07.2019, 17:10
Спорт
Якутянка стала бронзовым призером первенства Европы по дзюдо
03.07.2019, 16:53
Спорт
Во время открытия VII Спортивных игр в Амге перекроют улицы
03.07.2019, 16:43
Происшествия
Неосторожность водителей дважды стала причиной отключений электроэнергии в Якутии
03.07.2019, 16:37
Культура & Образование
«Ага» – фильм с претензией на кинопритчу
03.07.2019, 16:10
Погода
Прогноз на завтра
03.07.2019, 15:56
Спорт
25 команд прошли аккредитацию на Игры народов Якутии в Амге
03.07.2019, 15:43
Происшествия
Трое больных туберкулезом принудительно госпитализированы в Нюрбинском районе
03.07.2019, 15:30
Происшествия
Фотофакт
Массовое ДТП на перекрестке Лермонтова — Кирова
03.07.2019, 15:18
Происшествия
Фотофакт
10-метровый крест на трассе Тында-Соловьевск
03.07.2019, 15:10
Культура & Образование
Почти полмиллиарда рублей выделят власти Якутии на кино
03.07.2019, 14:53
Экономика
В Якутске может появиться свой асфальтобетонный завод
03.07.2019, 14:43
Происшествия
Видео
Неизвестный автомобилист едет задним ходом по оживленной дороге
03.07.2019, 14:38
Происшествия
Жителя Якутска задержали с поличным
03.07.2019, 14:25
Происшествия
Все пострадавшие в ходе волейбольного матча в Амге отпущены домой
03.07.2019, 14:11
Экология
В Якутии локализовано два лесных пожара, тушат еще тринадцать
03.07.2019, 13:00
Якутия
Узкие места на трассе «Колыма» расширят
03.07.2019, 12:49
Происшествия
В Якутске парень украл велосипед, чтобы доехать до дома
Происшествия
4 июля 2019, 14:51
115

Лесные пожары в Верхоянском районе тушат вручную

На территории Верхоянского района сохраняется сложная лесопожарная обстановка. В настоящее время в улусе ведутся работы по тушению 4 лесных и 7 природных пожаров. Всего в ликвидации пожаров задействовано 202 человека и 31 ед. техника. Отметим, большинство лесных пожаров возникли по причине перехода огня в лесной фонд с земель иных категорий. 

О том, как ведутся работы, какие сложности имеются, рассказал заместитель руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов Иннокентий Кычкин, который в эти дни работает в Верхоянском районе:

«Из-за высокой захламленности лесных участков, труднодоступностью территорий, работы преимущественно ведутся ручным способом. Прямой угрозы населенным пунктам нет, но есть вероятность возникновения угрозы, очень много зависит от погодных условий. Проводится опашка по периметру пожаров, основные силы задействованы на кромках со стороны наслегов. Интенсивность пожаров средняя и слабая, но горит болотистая местность и мари, потому наблюдается задымление. Потушить торфяник очень сложная и трудоемкая задача. Наших «специалистов-наземников» перебросили с Якутска, Хангаласского, Горного, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского и Таттинского районов, работают десантники и парашютисты пожарные. Очень активно помогает население, все понимают всю серьезность ситуации».

Иннокентий Иннокентьевич отметил, что зима в Верхоянском улусе была малоснежной, с середины мая стоит сухая, жаркая, ветреная погода, незначительные осадки с грозами прошли только 24 июня, 1-2 июля местами. 

Напомним, в настоящее время в районе продолжает действовать режим ЧС муниципального характера.

 

Источник: Пресс-служба Минэкологии.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.06.2019, 18:17
Общество
Фотофакт
Первые лица Якутии со своими половинками
01.07.2019, 17:48
Происшествия
Фотографии смертельного ДТП в Якутии
03.07.2019, 8:42
Политика
Эксклюзив
Удастся ли избежать деконсолидации общества в Якутске?
02.07.2019, 16:30
Общество
Фотофакт
В Якутске закончился митинг на 1000 человек
03.07.2019, 9:11
Погода
Аномальные ливни прогнозируют в Якутии
01.07.2019, 17:44
Общество
Мэрия санкционировала митинг с целью изменения меры пресечения Георгию Карамзину
29.06.2019, 12:56
Якутск
Фотофакт
Умывальники на ысыахе Туймаады… без воды и слива
02.07.2019, 11:06
Судебная хроника
В Якутии вынесен приговор директору авиакомпании
29.06.2019, 22:10
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошло сильное ДТП
29.06.2019, 21:07
Спорт
Первый день Игр Дыгына
03.07.2019, 0:19
Светская хроника
Эксклюзив
VIP: Национальный костюм
02.07.2019, 16:15
Погода
Что обещают синоптики?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
04.07.2019

Мисс Якутия, замминистра, многоборцы арены Дыгына и тот самый Леон. Кто еще участвует на Играх народов в Амге?

Путешествия
04.07.2019

Экскурсионный тур: «Норвегия 🇳🇴 Летнее путешествие по фьордам»

Фотофакт
Якутск
04.07.2019

Чудо-разметка от Чудо-мэра

Якутск
04.07.2019

На «Ысыах Туймаады-2019» было потрачено более 41 млн рублей

Сенсация
Культура & Образование
04.07.2019

Итальянский цирк «Слоны и тигры» приедет в Якутск!!!

Резонанс
Спорт
04.07.2019

ЧП на Играх народов Якутии: участие волейболисток в соревнованиях под вопросом

Судебная хроника
04.07.2019

Житель Якутии убил отца поленом

Якутия
04.07.2019

Обстановка на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях