Лесные пожары в Верхоянском районе тушат вручную

На территории Верхоянского района сохраняется сложная лесопожарная обстановка. В настоящее время в улусе ведутся работы по тушению 4 лесных и 7 природных пожаров. Всего в ликвидации пожаров задействовано 202 человека и 31 ед. техника. Отметим, большинство лесных пожаров возникли по причине перехода огня в лесной фонд с земель иных категорий.

О том, как ведутся работы, какие сложности имеются, рассказал заместитель руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов Иннокентий Кычкин, который в эти дни работает в Верхоянском районе:

«Из-за высокой захламленности лесных участков, труднодоступностью территорий, работы преимущественно ведутся ручным способом. Прямой угрозы населенным пунктам нет, но есть вероятность возникновения угрозы, очень много зависит от погодных условий. Проводится опашка по периметру пожаров, основные силы задействованы на кромках со стороны наслегов. Интенсивность пожаров средняя и слабая, но горит болотистая местность и мари, потому наблюдается задымление. Потушить торфяник очень сложная и трудоемкая задача. Наших «специалистов-наземников» перебросили с Якутска, Хангаласского, Горного, Мегино-Кангаласского, Чурапчинского и Таттинского районов, работают десантники и парашютисты пожарные. Очень активно помогает население, все понимают всю серьезность ситуации».

Иннокентий Иннокентьевич отметил, что зима в Верхоянском улусе была малоснежной, с середины мая стоит сухая, жаркая, ветреная погода, незначительные осадки с грозами прошли только 24 июня, 1-2 июля местами.

Напомним, в настоящее время в районе продолжает действовать режим ЧС муниципального характера.