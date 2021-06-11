Лесные пожары: Якутия просит помощи у федералов
Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ утром 11 июня провёл очередное заседание оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров.
Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Алексей АГЕЕВ отметил, что по информации Рослесхоза, к переброске в республику 14-15 июня готовы 100 работников федерального резерва из Тюмени.
Также 24-25 июня будут готовы к переброске в регион ещё 100 человек из числа федерального резерва. Кроме этого, от имени Главы РС(Я) в адрес заместителя председателя правительства РФ Виктории Валериевны АБРАМЧЕНКО вчера направлено письмо о привлечении сил федерального резерва в рамках госзадания по защите от пожаров зон контроля на лесных территориях Якутии в Мирнинском, Томпонском, Среднеколымском, Абыйском районах, в июле и августе этого года. Данное письмо сегодня уже рассматривается в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Алексея Агеева, на 8.00 часов 11 июня на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 17 лесных пожаров общей площадью пройденной огнём 6 025,7 га. Пожары находятся на территории 12 районов (Нюрбинского-3, Сунтарского-2, Кобяйского-1, Мегино-Кангаласского-1, Верхневилюйского-2, Ленского-1, Хангаласского-2, Томпонского-1, Нерюнгринского-1, Таттинского-1, Олёкминского-1, Усть-Майского-2).
Сегодня в республике локализовано 7 лесных пожаров общей площадью 3570,5 га на территории 6 районов (Верхневилюйского-1, Кобяйского-1, Нерюнгринского-1, Нюрбинского-2, Олёкминского-1, Хангаласского-1). На тушении лесных пожаров задействован 1 121 человек и 147 единиц техники.
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