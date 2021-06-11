Лесные пожары: Якутия просит помощи у федералов

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ утром 11 июня провёл очередное заседание оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Алексей АГЕЕВ отметил, что по информации Рослесхоза, к переброске в республику 14-15 июня готовы 100 работников федерального резерва из Тюмени.

Также 24-25 июня будут готовы к переброске в регион ещё 100 человек из числа федерального резерва. Кроме этого, от имени Главы РС(Я) в адрес заместителя председателя правительства РФ Виктории Валериевны АБРАМЧЕНКО вчера направлено письмо о привлечении сил федерального резерва в рамках госзадания по защите от пожаров зон контроля на лесных территориях Якутии в Мирнинском, Томпонском, Среднеколымском, Абыйском районах, в июле и августе этого года. Данное письмо сегодня уже рассматривается в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Алексея Агеева, на 8.00 часов 11 июня на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 17 лесных пожаров общей площадью пройденной огнём 6 025,7 га. Пожары находятся на территории 12 районов (Нюрбинского-3, Сунтарского-2, Кобяйского-1, Мегино-Кангаласского-1, Верхневилюйского-2, Ленского-1, Хангаласского-2, Томпонского-1, Нерюнгринского-1, Таттинского-1, Олёкминского-1, Усть-Майского-2).

Сегодня в республике локализовано 7 лесных пожаров общей площадью 3570,5 га на территории 6 районов (Верхневилюйского-1, Кобяйского-1, Нерюнгринского-1, Нюрбинского-2, Олёкминского-1, Хангаласского-1). На тушении лесных пожаров задействован 1 121 человек и 147 единиц техники.