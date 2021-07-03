Лесные пожары возле Якутска

2 июля в 20.00 ч. ликвидирован природный пожар на границе с Намским улусом за селом Кильдямцы, действующий с 1 июля. Площадь возгорания составляет 5 гектаров. На тушение пожара были задействованы 13 человек и 3 единицы техники.

Также, продолжается работа по локализации природного пожара на территории городского округа «город Якутск», действующего в 38 км. от села Маган.

По информации Управления ГОЧС и ОПБ г. Якутска, площадь природного пожара составляет свыше 200 гектаров. На тушение задействованы 59 человек, 4 единицы техники и 84 единицы пожарного оборудования.

Направление ветра юго-восточное, дует со стороны Усть-Алданского улуса.

Напомним, что на территории городского округа «город Якутск» с 18 июня 2021 года установлен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение главы города Якутска подписано 18 июня 2021 года.

На территории городского округа сохраняется чрезвычайно высокий 5 класс пожарной опасности в лесах.

На период действия особого противопожарного режима запрещается въезд транспорта в лесные массивы за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Ограничивается посещение лесов населением за исключением работников, деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

Запрещено сжигание мусора, сухой травы на территории городского округа.