Лесные пожары в Якутии попали на НТВ

Федеральные телеканалы “Россия-24” и “НТВ” рассказали о ходе борьбы с лесными пожарами на территории Якутии. Съемочные группы побывали в Томпонском и Усть-Алданском районах, где бушевала огненная стихия.

В сюжете корреспондента “Россия-24” Натальи Соловьевой рассказали о работе Авиалесоохраны России в Усть-Алданском улусе.

Телевизионщики показали, как для локализации очага используются взрывчатки – это нужно для оперативного создания минерализированной полосы. На это полномочия имеются только у федеральных служб.

Благодаря нескольким отрядам десантников пожар удалось локализовать. На другом пожаре в этом же районе побывали представители CNN, которые освещали локализацию очага сотрудниками региональной Авиалесоохраны.

Журналисты телекомпании “НТВ” работали в Томпонском улусе, где была сложная пожароопасная обстановка.

Глава Якутии Айсен Николаев и начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов проинформировали по федеральному телеканалу о пожароопасном сезоне на территории республики и о том, что благодаря оперативной переброске сил удается не допустить огонь в населенные пункты.