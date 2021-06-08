Генпрокуратура начнет проверку Якутии

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов обратился в Генеральную прокуратуру РФ из-за лесопожарной ситуации, которая сложилась в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).

«Считаю необходимым обратить внимание на вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчетности двух регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на ее основе мер и управленческих решений по предотвращению возникновения и

организации тушения крупных лесных пожаров. Прошу в пределах установленной компетенции обратить внимание органов прокуратуры на факты и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования», — говорится в письме Александра Козлова на имя заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

В Якутии на сегодняшний день действует несколько пожаров, и данные региона о площади пройденной огнём отличаются от данных, полученных со спутника (информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза). Так, субъект заявляет о том, что в Нюрбинском лесничестве лесные пожары составляют 1057 гектаров, когда как по данным ИСДМ площадь превышает 20 000 гектаров. По Сунтарскому лесничеству регион даёт 320 гектаров, со спутника видно, что это 3094 гектара. А в Ленском лесничестве термоточка размером в 653 гектара вообще не определена республиканскими властями как пожар.

«Буквально на прошлой неделе были в Якутске, обсуждали лесные пожары в Республике. В прошлом году огонь прошёл по свыше шести миллионам гектаров леса. Это 69,5 процентов от всей площади пожаров в стране. При этом доля по площади тушения составила всего 2 процента! В этом году мы уже видим предпосылки к повторению прошлогодней ситуации. Например, ухудшились показатели по оперативности тушения, увеличились площади, пройденные огнём. Прекрасно понимаю географические особенности региона, и всё же сбрасывать со счетов конкретные проблемы нельзя. А сейчас ещё и занижение данных», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В Иркутской области, на сегодняшний день, по данным субъекта, пройденная огнём площадь в Катаганском лесничестве составляет 1609 гектаров, а по данным ИСДМ — 16959 гектаров. В Магистральном лесничестве регион сообщает о 2400 гектарах огня, когда как со спутника это 7042 гектаров. В Мамском лесничестве видно 413 гектаров, а субъект даёт всего 202 гектара.

Помимо обращения в Генеральную прокуратуру министр инициировал служебную проверку по факту принятия заниженных данных о лесных пожарах на Дальнем Востоке и Сибири в подведомственном министерству Рослесхозе.

«Не давать достоверные данные — это же профессиональное преступление. Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности. От точных данных зависит какие меры надо принимать в борьбе с лесными пожарами, сколько сил для тушения необходимо привлечь. Возможно, что требуется помощь соседних регионов. И, конечно, это защита людей; населённых пунктов», — сказал глава Минприроды России Александр Козлов.

Как отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников, проблема занижения данных площадей лесных пожаров — общероссийская. «Данные, которые дают регионы иногда не сходятся со спутниковыми. Мы сейчас более внимательно начали отслеживать эти ситуации. Если будут обнаружены новые расхождения в цифрах, то также привлечём надзорные органы. Обстановка с пожарами обязана быть достоверной, чтобы оперативно предупреждать и быстро реагировать».

К слову, по инициативе Минприроды России, в Якутию началась переброска дополнительной группировки лесопожарных из соседних регионов.