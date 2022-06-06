Лесные пожары в Ленском и Оймяконском районах локализованы

На территории Якутии на текущее время действуют 4 лесных пожара. Пожары в Ленском и Оймяконском районах локализованы, в ближайшие дни будут ликвидированы. В Кобяйском районе пожар обнаружен сегодня, площадь возгорания пока небольшая. В Олёкминском районе ситуация осложнилась, принято решение о введении режима ЧС.

Премьер Якутии Андрей Тарасенко и первый зампред правительства Дмитрий Садовников провели заседание оперативного штаба по охране лесов от пожаров. На связь с Якутском вышли главы муниципальных районов и доложились об обстановке на местах.

В Олекминском районе лесной пожар был обнаружен 3 июня в 10 км от села Чапаево. Обстоятельства пожара выясняются. Изначально площадь, пройденная огнем, составляла около 0,5 га. Как отметил Владимир Леонов, руководитель Авиалесоохраны, от района тогда поступила информация о достаточности сил и средств. Однако уже на следующие сутки площадь кратно возросла. Сейчас она составляет 620 га, в том числе 300 га верхового пожара.

С 5 июня в Олекминском районе действует особый противопожарный режим. Андрей Тарасенко поручил незамедлительно ввести режим ЧС в лесах муниципального характера.

На месте сегодня работают 62 человека, 5 единиц техники. Производится опашка территории. Также туда вылетел самолет-зондировщик. Перебрасываются дополнительные силы и средства лесопожарных формирований из Якутска.

Что касается Ленского района, то там лесной пожар несколько дней действует на границе Якутии с Иркутской областью. По оперативной информации, сегодня он локализован, в течение 2-3 дней пожар будет ликвидирован. На месте работает 21 сотрудник Авиалесоохраны.

Также сегодня локализован пожар в Оймяконском районе на площади 50 га, находится он в зоне контроля к северу от бывшего прииска Победа. Задействованы также сотрудники Авиалесоохраны в количестве 36 человек. Пожар возник из-за грозы.

На данный момент новый лесной пожар обнаружен также в Кобяйском районе, где работают 5 парашютистов, площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 7 га.

За последние сутки 1 лесной пожар был также ликвидирован в Тойбохойском наслеге Сунтарского района. Он был обнаружен вчера во время авиапатрулирования. Кроме того, днем ранее пожар ликвидировали в 26,9 км от села Крестях.

На оперштабе было отмечено, что 17 термических аномалий зафиксировано в арктических районах. Их причина – сжигание сухой травы. Главам районов поручено усилить разъяснительную работу среди населения.

Как отметил главный лесничий республики Андрей Коноплев, за пожароопасный сезон в Якутии зарегистрировано 23 лесных пожара на общей площади 903 га. За аналогичный период прошлого года на данную дату было зафиксировано 152 лесных пожара на площади 553 га.