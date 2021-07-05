Лесные пожары: Сенатор от Якутии предложил изменить методику распределения субвенций

Александр Акимов: интересы республики у меня всегда на первом плане

Казалось бы, завершилась весенняя сессия, а у сенатора АКИМОВА день как начинался в шесть утра, так и начинается. Лишнего не поспит. Так, по пути на работу мы с ним и поговорили — на ходу. Коротко подвели итоги его деятельности и как сенатора, и как руководителя очень значимых для якутян общественных организаций — Международной федерации мас-рестлинга и Якутского землячества.

— Александр Константинович, пятьсот седьмое заседание Совета Федерации подвело итоги весенней сессии. Хотелось бы, чтобы вы отметили наиболее важные аспекты деятельности Совета Федерации в этот период.

— Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО уже отметила в своем выступлении, что главным приоритетом нашей работы является законодательное обеспечение Послания Президента, в связи с чем мы в короткие сроки подготовили и одобрили ключевые законопроекты, которые помогут укрепить финансовое положение регионов, а значит, поднять качество жизни людей. Это и соцпакет, и ипотечное кредитование, и так называемый дальневосточный гектар.

Работы было много, несмотря на пандемию коронавируса, которая внесла свои коррективы. Работали офлайн и онлайн, я бы сказал, в этом есть и плюсы: по крайней мере, мы поняли, что можно очень продуктивно работать, даже находясь за семь тысяч километров друг от друга.

— Вы имеете в виду ваше недавнее участие в заседании клуба экспертов, которое проходило в Якутске в связи с пожарами?

— Не только. Таким же образом у нас проходило и заседание рабочей группы Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики по вопросам социально-экономического развития. И заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, под председательством Юрия ТРУТНЕВА. И онлайн-конференции в «МИА Россия сегодня», где мы с сенаторами и учёными, экспертами обсудили вопросы устойчивого развития Арктического региона. И это приём граждан в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА в Республике Саха (Якутия). И это участие в международных конференциях, которые проходят в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и в Торгово-промышленной палате РФ, где проходила VIII Международная конференция «Арктика-2021», модератором которой я выступал, правда, очно, но посмотреть сессию можно было в любом уголке земли. Так же проходили заседания в Постоянном представительстве Республики в Москве, связанные с проведением значимых для республики мероприятий. И ещё это землячество, которое я возглавляю, где жизнь идет своим чередом: есть события, которые нельзя отменить. Также это Международная федерация мас-рестлинга, президентом которой я являюсь, и которая очень активно работает, несмотря на все сложности.

— Весенняя сессия для вас началась практически сразу с программы «Дети Арктики», финансирование которой чуть было не провалено, что и стало предметом обсуждения не одного дня. Вы практически сразу ввели в курс дела недавно назначенного министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея ЧЕКУНКОВА. Что это тогда вам дало?

— Предстояло понять, какие первостепенные задачи у министра по развитию Арктики, обсудить с ним вопросы предстоящего заседания Совета по Арктике и Антарктике. Стало понятно, что Алексей Олегович в курсе текущих дел, и мы тогда с ним подняли и тему господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Арктической зоны, а главное, что меня беспокоило — финансирование и государственная поддержка программы КМНС СС и ДВ и «Дети Арктики». Вопрос, если помните, остро стоял, и Валентина Ивановна взяла этот проект под свой личный контроль, но вопрос с финансированием никак не решался. Министр заверил меня, что эта программа, как и социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ, уже на согласовании в правительстве и скоро обе будут утверждены.

Практически одновременно с этим на правительственном часе с участием министра просвещения Сергея КРАВЦОВА я поднял вопросы кочевых школ и реализации проекта «Дети Арктики». Несколько дней спустя обратил внимание на финансирование всех программ, в том числе «Дети Арктики» полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, с которым мы встречались в правительстве. Было важно сдвинуть дело с мертвой точки. Вместе Феодосией ГАБЫШЕВОЙ мы обсудили наши вопросы с председателем Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилией ГУМЕРОВОЙ. Надо отдать должное Ф.В. Габышевой, проблемы кочевых школ и программы «Дети Арктики» всегда находятся под её контролем, она много лет настойчиво ими занимается. Так что путёвки в этом году дети Арктики получат. Надо отметить также Е.Х. ГОЛОМАРЕВУ, которая всегда занимает активную позицию в этом направлении.

— И спасибо вам всем за это. И был ведь еще ряд встреч, и при вашем непосредственном участии, наконец, приняли позитивное решение. Вы и сейчас, насколько мне известно, продолжаете держать руку на пульсе в этом вопросе.

— Все вопросы по Арктике они так и остались в моем ведении. Я продолжаю ими заниматься и как заместитель председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, жилищной политике и делам Севера, и как руководитель рабочей группы по Арктике и Антарктике.

— Не могли бы вы уточнить, какие это вопросы?

— Их много. Например, жилищное строительство. Я убежден, что в Арктической зоне его необходимо полностью пересмотреть. Мы специально в профильном комитете рассматривали эту проблему, провели «Круглый стол» с приглашением представителей Минстроя РФ, Фонда по реформированию ЖКХ, субъектов РФ, специалистов, и там координатор НОСТРОЙ по Дальневосточному федеральному округу Айхал ГАБЫШЕВ и минстрой РС(Я) внесли ряд конкретных предложений по жилищному строительству в Арктической зоне РФ.

— А давайте вернемся к началу нашего разговора, к приоритетам, обозначенным в Послании президента…

— Здесь можно много о чем говорить. Если помните, в своем Послании Владимир Владимирович говорил о предоставлении регионам инфраструктурных бюджетных кредитов по низкой ставке на срок не менее 15 лет с льготным периодом погашения задолженности. Значит, надо было законодательно их обеспечить, чтобы регионы могли их реально получить, и Совет Федерации над этим активно работал. А для республики, вы знаете, что это значит. Это мосты и дороги, и прежде всего, мостовой переход через Лену, что сразу же отметил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ. Также это и строительство Северного широтного хода.

— Но вы-то, Александр Константинович, всегда делали акцент на социалке…

— Да, вы правильно говорите, всегда был и остаюсь сторонником социально-ориентированной экономики. Я всегда занимался проблемами социально-трудовых отношений еще в период своей работы министром труда и социальной защиты населения в 90-е годы. Потому и обращаю самое пристальное внимание на этот, без сомнения, важнейший аспект. В эту сессию Советом Федерации были одобрены серьезные законы по комплексной поддержке семей с детьми, беременных женщин, по полному возмещению больничного по уходу за ребенком до семи лет. Я уже не раз говорил, и опять подчеркну: работа в этом направлении должна быть системной, без этого не будет развития.

— Ну и кстати, о детях. Принят ли закон «О внесении изменения в статью 34 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»» — о выплатах несовершеннолетним детям пенсионеров?

— Я о нём докладывал. Там суть в чем: проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года компенсировался только пенсионерам (по старости или инвалидности). Новым законом предусматривается оплата проезда их несовершеннолетним детям. И неважно, родные это дети или нет. Главное, что на попечении пенсионеров. Основное условие получения компенсации — проживание на Крайнем Севере.

— Какие еще законы или внесение изменений в законы, принятые при вашем участии, вы могли бы назвать ключевыми?

— Безусловно, дополнение в закон «О языках народов Российской Федерации», при котором правительство берет на себя порядок утверждения норм языков коренных малочисленных народов, правил орфографии и пунктуации. В Российской Федерации в области языковой политики проводится большая работа. Указом президента РФ создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации — в целях создания условий для этого. Народы России — это её национальное достояние, историко-культурное наследие государства.

— А так называемый «арктический гектар», о котором вы тоже докладывали, чем отличается от дальневосточного?

— Да, это закон о «О внесении изменений в ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»». Арктический гектар можно бесплатно получить для строительства дома, ведения хозяйства или бизнеса, но его дадут только на тех территориях, которые на эти цели специально выделит регион.

— У меня такой вопрос, Александр Константинович, хоть он уже и поднимался в МИА «Россия сегодня», но все равно его задам. С какой целью были объединены два действующих Совета в единый Совет по развитию Дальнего Востока, Арктики и Антарктики?

— Для более эффективного решения стоящих задач. Наступил новый этап реализации указов президента и правительства в годы председательства Российской Федерации в Арктическом Совете. Замечу, что Совет Федерации всегда держит под особым контролем вопросы стратегического развития Арктической зоны и, в целом, регионов Дальнего Востока, для чего, собственно, и были созданы соответствующие советы. И то, что возглавила объединенный Совет Галина КАРЕЛОВА, и в него вошел Алексей Чекунков и другие ответственные лица, свидетельствует о его высоком статусе. Советом по Арктике и Антарктике прежнего формата было рассмотрено много вопросов, реализованных правительством: по Северному морскому пути, по проекту законов по Арктической зоне (все прекрасно помнят Северный широтный ход и другие), неоднократно — по программам по коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Но очень много вопросов осталось — от здравоохранения и образования. Нам необходимо кардинально решать важные социальные вопросы по Дальнему Востоку и Арктике совместно с министерством по развитию Дальнего Востока. Сделать все, чтобы снизить отток населения.

— Какие именно?

— Вопросы социальных гарантий, компенсаций, преференций, социальных выплат, пенсий, пособий, я их уже озвучил на первом заседании Совета как заместитель председателя. Без решения этих задач, мы нашу демографическую ситуацию никак не решим. Отток населения на Севере — самый сложный вопрос. Хотя есть определенная стабилизация, в отдельных регионах эта тенденция сохраняется.

Другой вопрос — это северный завоз. Мы уже проработали его на Совете по Арктике и Антарктике. Проект закона есть, так что надо рассматривать, тем более сейчас, когда Северный морской путь наращивает объем.

Далее. Съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Салехарде выработал некоторые интересные предложения. И вот несколько дней назад на последнем июньском заседании рабочей группы вместе с сенаторами Григорием ЛЕДКОВЫМ, Анной ОТКЕ и профильными министерствами и ведомствами мы их уже рассмотрели.

— К каким вопросам необходимо вернуться осенью?

— Вопросы развития здравоохранения, образования, занятости, социальной защиты населения будут постоянно на повестке дня. Среди других, требующих рассмотрения, вопросы обеспечения жилищных прав граждан, проживающих на Дальнем Востоке и в Арктике; вопросы охраны природы и экологической безопасности.

— Александр Константинович, у вас сердце не на месте из-за пожаров, охвативших республику: знаю, как вы из-за этого переживаете…

— Да, потому я постоянно на связи со своими земляками и знаю, как они героически отстаивают свои земли, свои деревни… Я на 507 заседании Совета Федерации 23 июня доложил о тревожной обстановке в Якутии, внес предложения по изменению методики распределения субвенций федеральным бюджетом на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений и по нормативной базе тоже. И этой темой нужно заниматься и дальше, хотя пакет документов по лесному законодательству уже был принят на этом же заседании. Я сам ранее докладывал на заседаниях нашего комитета по проекту федерального закона о совершенствовании правового регулирования лесных отношений в Лесном кодексе РФ. Осенью нам следует вернуться к этой тематике, проанализировать причины, подсчитать убытки и при необходимости возобновить эту тему. Тем более, что понимание вопроса восстановления лесных хозяйств в Совете Федерации есть. Будем продолжать активную работу по лесной тематике. Там еще есть над чем работать.

— Александр Константинович, а можно поговорить с вами как с президентом Международной федерации по мас-рестлингу? Немало наслышаны о том, как прошел Кубок мира в Узбекистане…

— Действительно, интерес к мас-рестлингу растёт и растет, и это не может не радовать. Мы уже не могли сидеть сложа руки и ждать, когда коронавирус нас победит. Мас-рестлинг сейчас на такой стадии популярности, что уже сам себя продвигает. Застопорить его никак нельзя, спорт этого не любит. Поэтому только представилась возможность — мы провели заседание президиума и решили действовать. Кроме того, мы запланировали, что второй этап Кубка пройдет в Финляндии и третий — в Москве. В перспективе — участие в Первых спортивных играх СНГ в сентябре 2021 года в г. Казани и в Азиатских играх в 2025 году. Министр спорта Олег МАТЫЦИН, кстати, поддерживает наши предложения по развитию мас-рестлинга.

— Этой весной началась активная работа по Дням Республики в Совете Федерации. Что вы можете отметить в связи с этим как сопредседатель Оргкомитета?

— В 2022 году мы должны достойно отметить столетие образования государственности республики. В связи с этим и запланированы Дни Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации, уже традиционные. Принято соответствующее решение, утвержден План, Дни РС(Я) намечены на март 2022 года.

— Какое значение имеют эти Дни для республики?

— Совет Федерации — это палата регионов, потому здесь проводят такие мероприятия, как Час субъекта, Дни регионов. В такие Дни каждый регион пытается максимально извлечь для себя пользу. И у нас на законодательном уровне будут решены определенные вопросы, которые стоят перед республикой. В Дни РС(Я) наше руководство и депутаты будут непосредственно работать с председателями комитетов и сенаторами. Если помните, мы в декабре 2017 года проводили Дни РС(Я) в Совете Федерации. Было принято много решений при поддержке Валентины Ивановны, рассмотрены вопросы социально-экономического развития республики. Вот тогда мы получили принципиальную поддержку строительства онкологического и кардиологического центров и многих других социальных и инфраструктурных объектов. От республики — и все это отмечали — исходило очень много инициатив.

Очень много вопросов получили свое продолжение – и по малой авиации, и реконструкции аэропортов, и другие. Также началась кропотливая работа по законодательному обеспечению Арктической зоны республики, благодаря чему в АЗ РФ дополнительно были внесены выпавшие восемь улусов республики. Но хочу также заметить: такие вопросы одним днем не решаются. Это кропотливая работа, которая может идти годами, но свои плоды мы можем ощущать здесь и сейчас.

— На мировой повестке очень остро стоит вопрос экологии и климата. Не секрет, что таяние ледников и оттайка Вечной мерзлоты напрямую касается нашей республики…

— Да, действительно, этот вопрос в последнее время приобрел очень острый характер. Президент нашей страны Владимир ПУТИН и в Послании, и на Прямом диалоге с гражданами страны поднимал вопросы экологии и вопросы, связанные с деятельностью добывающих компаний в хрупкой арктической зоне нашей страны. Мы все хорошо помним экологическую катастрофу в Норильске, из-за которой компания ПОТАНИНА теперь должна выплатить миллиардную сумму на возмещение ущерба. Этот вопрос мне близок, потому что я являюсь членом правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока и Арктики, возглавляемую Юрием Трутневым, и в Совете Федерации являюсь руководителем рабочей группы Совета по развитию Дальнего Востока, Арктики и Антарктики. Я всегда ставлю вопросы экологической безопасности на любых совещаниях и на всех уровнях вплоть до правительства. С министром природных ресурсов России Александром КОЗЛОВЫМ у нас давно налажен деловой контакт, и вопросы экологии регионов России, а особенно Якутии, стараюсь всегда держать на контроле. По вопросам лесных пожаров в республике я внёс свои предложения министру.

В целом, у меня с правительством РФ, руководством, министрами налажены конструктивные деловые отношения. По любому вопросу, который касается Якутии, стараюсь выходить напрямую на первые лица. И когда на заседаниях Совета Федерации проходят правительственные часы, всегда обращаюсь непосредственно к министрам по тем или иным вопросам, касающихся Якутии.

— Таяние Вечной мерзлоты — это все-таки более глобальный вопрос…

— Конечно, потому все эти вопросы были подняты на заседании Постоянного Комитета парламентариев Арктического региона (ПК ПАР). Я являюсь руководителем делегации Совета Федерации Постоянный комитета, который отвечает за взаимодействие с Арктическим советом, подготовку рекомендаций парламентам и правительствам арктических государств по развитию сотрудничества в Арктике. Мы также обсуждали проект итогового заявления 14-й Конференции парламентариев Арктического региона, которая прошла онлайн в апреле этого года.

Вопросы экологии, экологической безопасности как никогда остро стоят на международной повестке IV Экологического форума в Санкт-Петербурге. По климатическим изменениям мы должны усилить нашу совместную работу со всеми структурами и странами. И на встрече с делегацией Исландии я выступил по вопросам охраны окружающей среды. Климат меняется, отсюда и лесные пожары. Это надо понимать, чтобы этому противостоять. Необходимо еще раз подумать, как на федеральном законодательном уровне обезопасить и обеспечить противодействие лесным пожарам. По прогнозам синоптиков, сухое жаркое лето продлится не один год и пожары возникать всё равно будут. Так что этот вопрос надо решать комплексно, законодательно и на уровне Правительства России.

— Александр Константинович, успехов Вам во всех делах и спасибо за беседу!

— А я хочу поздравить всех с национальным праздником Ысыах! Я горжусь своим народом, который не сдаётся и героически противостоит стихиям — пандемии коронавируса, пожарам… Только сила духа, вера в будущее, сплоченность, выносливость и взаимовыручка помогут преодолеть все трудности и катаклизмы. В тоже самое время наш народ сохраняет свою культуру, традиции, проявляет уважение друг к другу, проводит Ысыах в Олекминске, готовится к Играм Манчаары. Я горжусь тем, что первый Ысыах Олонхо мы провели в 2006 году в Сунтаре в честь признания ЮНЕСКО якутского героического эпоса шедевром устного нематериального наследия человечества.

Всем желаю благополучия и крепкого здоровья!