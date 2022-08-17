Лесные пожары продолжают тушить в двух районах Якутии

В Усть-Майском и Олекминском районе продолжается тушение лесных пожаров. Задействовано 656 человек и 8 единиц техники, сообщили на заседании КЧС.

Усть-Майский район — это единственный район, где сегодня продолжает действовать режим ЧС муниципального значения. Там сейчас действуют 5 лесных пожаров. Один находится в 13 км от Усть-Маи, остальные — на большой удаленности от населенных пунктов.

В районе тушатся два пожара. Сейчас работают 614 человек, задействовано 8 единиц техники. Также привлечено два воздушных судна Ми-8. Приостановлены работы по отжигу из-за осадков.

Олекминском районе тушится один лесной пожар, в этом задействовано 42 человека. Сегодня он был локализован, в ближайшие сутки ожидается ликвидация.

Кроме Олекминского и Усть-Майского районов, пожары действуют еще двух районах: 3 пожара — в Среднеколымском районе, 1 пожар — в Оймяконском районе. Сегодня пожар был ликвидирован в Нижнеколымском районе.

Итого на вечер 17 августа зарегистрировано 10 лесных пожаров в четырех районах, половина — в Усть-Майском районе.

Как сообщил дежурный синоптик ЯУГМС, на большей части территории сохранится облачная погода — будут дожди, от небольших до умеренных. Сильные дожди в ближайшие сутки могут быть на севере Мирнинского района, на юге Олекминского района, в Нижнеленске, Томпонском районе и горах Верхоянья.