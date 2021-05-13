13.05.2021
10:55
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Происшествия

Лесные пожары пришли в Якутию

          По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действует — 4 природных пожара  на общей площади пройденной огнем с момента обнаружения 34,8 га. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах Республики Саха (Якутия). На тушение лесных пожаров привлекалось 93 человека и 11 единиц техники.

В 34 районах республики и в Якутске создано 35 патрульно-контрольных групп, численностью 180 человек, закреплено 75 единиц техники, проведено 195 патрульно-рейдовых мероприятия, за сутки было задействовано 12 патрульно-контрольных групп, в количестве 62 человек.

«Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров, в частности наращивание и передислокация группировки, работа авиации Якутской территориальной подсистемы РСЧС», — прокомментировал Павел ГАРИН, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
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