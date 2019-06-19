Лесной пожар возле Якутска локализован

По состоянию на 19 июня в республике ведутся работы по тушению 5 лесных пожаров на общей площади 582 га, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Из них действующих — 3, в том числе 1 пожар в Верхоянском районе на площади 47 га, в Олекминском районе — 1 пожар на общей площади 60 га, в Усть-Алданском улусе — 1 пожар на общей площади 120 га. Локализованы 2 лесных пожара: в Верхоянском районе на общей площади 35,5 га и в городе Якутске — 320 га.

К тушению пожаров привлечены всего 220 человек, в том числе 40 работников службы наземной охраны лесов, 5 работников лесничества, 148 парашютистов и десантников-пожарных, мобилизованы 27 человек из числа местного населения, задействовано 24 единицы техники.

Предварительная причина возгораний в Олекминском и Усть-Алданском районах — сухие грозы, в городе Якутске — неосторожное обращение с огнем, в Верхоянском районе — переход огня на лесной фонд с земель иных категорий, говорится в сообщении.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 85 зарегистрированных термоточек в Алданском, Аллаиховском, Верхоянском, Таттинском, Томпонском, Жиганском, Эвено-Бытантайском, Момском, Усть-Янском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском, Нюрбинском, Олекминском и Усть-Майском улусах (районах). Общая площадь, пройденная огнем, составила 201 673,00 га, из них лесной площади — 147 107, 00 га, нелесной — 54 566,00 га.