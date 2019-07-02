Лесной пожар в Мирнинском районе подошел к газопроводу

Пожар в Мирнинском районе в 82 км от поселка Айхал действует в опасной близости от газопровода, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Мирнинского района.

«Пожар занимает общую площадь 96 га и распространяется рядом с тремя линиями электропередач, огнем повреждены уже две опоры. Кроме этого, на противоположной стороне дороги проходит газопровод», — отметили в администрации.

Принято решение применить для тушения все необходимые силы и средства. Предприятия-собственники – «Западные электрические сети» и «АЛРОСА-Газ» – осуществляют мониторинг и принимают меры для защиты своих объектов.

«Ситуация на сегодняшний день находится под контролем, и наши муниципальные поселения готовы к тому, чтобы оперативно реагировать на возникающие пожары вблизи населенных пунктов силами добровольных пожарных дружин. Прогноз на ближайшие несколько дней дождливый, поэтому мы рассчитываем, что ситуация с пожарами нормализуется», — говорит и.о. главы района Дмитрий Ситнянский.

За последние сутки в районе зарегистрировано восемь термоточек. Мирнинскому району присвоен 3-й класс пожарной опасности, что является средним уровнем.