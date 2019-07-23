Лесной бизон занесен в Красную книгу

На заседании Правительства республики 23 июля единогласно одобрен проект постановления о внесении лесного бизона в перечень объектов животного мира Красной книги Якутии. С соответствующей инициативой выступил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

Напомним, что практическая реализация реинтродукции лесных бизонов в Центральной Якутии началась в апреле 2006 года с завоза 30 молодых бизонов из природного парка «Элк-Айленд» Канады. Всего было завезено 3 партии по 30 телят. В настоящее время численность бизонов канадского и местного происхождения достигла 212 голов.

По словам министра, в рамках государственной программы «Обеспечение экологической безопасности, рационального природопользования и развитие лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2018 — 2022 годы» успешно реализуются мероприятия по реакклиматизации лесного бизона на его исторической родине – в Якутии. Вид внесен в Красный список международного союза охраны природы (МСОП).

«В связи с выпуском первой партии лесного бизона в естественную среду обитания, остро встает вопрос охраны свободноживущих животных от браконьерства. Если охрана животных в пределах природного парка «Синяя» осуществляется в рамках законодательства, то за ее пределами бизоны находятся в опасности. В связи с этим необходимо занести их в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных республики. В случае успешного разведения лесного бизона в суровых условиях Якутии, появится перспектива для дальнейшего расселения бизона в таежной зоне Северо-Востока Российской Федерации», — отметил Сахамин Афанасьев.

Премьер Владимир Солодов поручил профильному министерству усилить работу по взаимодействию с федеральными органами власти в части формирования перечня диких животных Якутии, которые могут быть занесены в Красную книгу России.