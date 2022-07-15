Лесной спецназ: В районах большинства возгораний – дефицит воды

Для заправки ранцевых лесных огнетушителей для точечных ударов по огню парашютистам-десантникам Авиалесоохраны приходится ходить по тайге по несколько километров.

При этом всегда соблюдать меры безопасности. И даже во время похода за водой, отходя от кромки пожара парашютисты-десантники вынуждены в 30-ти градусную жару постоянно носить каски, а, чтобы защититься от укусов клещей, комаров и мошки – специальные противоэнецефалитные костюмы с плотно-прилегающими к рукам и ногам манжетами.

Наибольшая доля работ по ликвидации приходится на ручной труд парашютистов-десантников, т.к. все пожары в основном труднодоступные и удаленные. На такие пожары доставка наземной техники либо ограничена, либо невозможна. Команды Авиалесоохраны работают в самых удаленных таежных местах с обилием хищников.

Помощь команд Авиалесоохраны не заменима. Для борьбы со стихийным огнем лесных пожаров парашютисты-десантники проводят контролируемый встречный отжиг от не горимых минерализованных полос, ручьев и других преград, как основной способ борьбы с труднодоступными пожарами. Метод контролируемого отжига не только эффективен для борьбы с пожарами, но и опасен. Поэтому его проведением занимаются только специально подготовленные лесопожарные специалисты, из которых самыми квалифицированными и опытными является парашютисты-десантники Авиалесоохраны. Координацию действий парашютистов-десантников и переброску их с кромки на кромку обеспечивают летчики-наблюдатели при помощи вертолетов Ми-8.

Все время, пока идет тушение пожаров, парашютисты-десантники живут в таежных условиях в полевых лагерях, который ими принято называть – табор. Пока группа работает на пожарах, полевую пищу обеспечивает заранее назначенный ответственный – таборный.

Так в Якутии, почти полтора месяца при 30-ти градусной жаре и автономных условиях «лесной спецназ» Авиалесоохраны останавливает распространение огня на труднодоступных территориях Якутии. Основная группировка сил Федеральной Авиалесоохраны – 140 человек переброшены в Усть-Майский район республики. Также работники парашютно-десантной пожарной службы работают на удаленных пожарах Мирнинского, Ленского, Олекминского районов Якутии.

За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 2 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 1 235 га. Сегодня из 15 действующих лесных пожаров, локализовано (остановлено распространение) 2 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 852 га, том числе 1 крупного (на площади 1 850 га).

В Якутии, где на всей территории введен режим ЧС, для прокладки минерализованных полос парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны применяют взрывной метод.

Для оперативной передислокации парашютистов-десантников и технических средств с кромки на кромку, в том числе для проведения взpывных работ для тушения лесных пожаров, работает собственный вертолет Федеральной Авиалесоохраны Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью полета. Если нет возможности приземления на площадку, то спуск авиапожарных идет на специальных шнурах с высоты около 40 метров.

Для снижения риска рукотворных пожаров особый противопожарный режим для населения и предприятий установлен в 58 регионах. Разведение костров, мангалов, сжигание порубочных остатков запрещено. Режим ЧС – в 5 субъектах Российской Федерации.

В целом, за прошедшие сутки в 26 регионах России команды Авиалесоохраны, лесопожарных служб и привлеченные лица потушили 96 лесных пожаров.