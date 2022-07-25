Лесной спецназ: без перерыва, в жару, в дыму, в тучах комаров и мошки

В 32 регионах потушен 361 пожар. Сегодня более 2.5 тыс человек тушат в 12 регионах 102 очага. Для мониторинга и тушения работают более 100 воздушных судов Авиалесоохраны, в т.ч. самолет- зондировщик

За неделю (с 18 по 24 июля) парашютисты-десантники Авиалесоохраны, работники лесных пожарных станций и привлеченные лица потушили в 32 регионах России 361 лесной пожар на площади, пройденной огнем около 20 тысяч га. Из 361 очага 257 — труднодоступные и удаленные, где на десятки и сотни километров нет дорог.

В отдельные дни к тушению пожаров привлекалось до 3 тысяч человек, около 200 единиц наземной техники. Для мониторинга обстановки, переброски парашютистов-десантников на труднодоступные и удаленные очаги Авиалесоохрана привлекала более 110 самолетов и вертолетов (вертолеты Ми-8, Ми-8 МТВ, самолеты Ан-2, Цесна и другие).

Сегодня более 2,5 тысяч парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций и привлеченных лиц продолжают тушить в 12 регионах 102 лесных пожара на площади, пройденной огнем около 37 тысяч га, в том числе 92 очага – труднодоступные и удаленные. Для мониторинга обстановки и заброски парашютистов-десантников на возгорания Авиалесоохраной задействовано более 100 самолетов и вертолетов.

Если есть подходящие площадки, то вертолеты для высадки команд Авиалесоохраны приземляются на землю. Если таких площадок нет, то для доставки парашютистов-десантников применяется спуски на специальных шнурах с зависающих на высоте около 40 метров вертолетов и прыжки с парашютом с высоты около 1 километра с пролетающих рядом с пожаром бортов самолетов. Оборудование для тушения пожаров спускается с вертолетов и самолетов на шнурах и парашютах в специальных грузовых контейнерах.

Тушение труднодоступных и удаленных очагов парашютисты-десантники Авиалесоохраны в основном проводят вручную из-за невозможности или ограниченности доставки наземной техники.

Там, где есть возможность доставки наземной техники, привлечено около 140 бульдозеров, тракторов, автоцистерн, лесопатрульных комплексов и других машин.

В Якутии для заброски лесопожарной техники в районы возгораний применяются водные пути. Сегодня таким способом идет доставка машин для тушения пожара в Алданском районе на юге региона.

Если шансов для доставки тракторов, бульдозеров, лесопожарных комплексов нет, то парашютисты-десантники работают только вручную. За день работы группа из 5-6 человек при помощи лопат и топоров-мотыг прокладывают минерализованную полосу протяженностью до 2 километров. В горной местности, на заболоченных территориях, каменистых россыпях для прокладки минерализованных полос для тушения пожаров парашютисты-десантники Авиалесоохраны уже больше месяца применяют взрывной метод.

Режим ЧС действует в Якутии с 10 июня, и уже больше месяца помощь региону в тушении пожаров оказывают более 440 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 4 регионов Дальнего Востока.

Все это время команды Авиалесоохраны практически без перерыва тяжело работают – в жаре, а часто в дыму, либо в тучах комаров и мошки, и живут в тайге фактически без благ цивилизации.

Для такого ритма работы и жизни, все авиапожарные имеют особую физическую и психологическую выносливость и специальную подготовку.

С 10 июня в условиях ЧС, жаркой, сухой и ветреной погоды команды Авиалесоохраны, лесных пожарных станций потушили в Якутии 174 лесных очага, в том числе 151 – труднодоступный и удаленный.

Борьба с пожарами и с воздуха, и с земли продолжается и в приграничном с Якутией регионе –Хабаровском крае.

Здесь также, как и в Якутии, причиной вспышки труднодоступных и удаленных очагов стали грозы. Самыми пожароопасными стали северные районы региона – Аяно-Майский и Охотский. С субботы в районах пожаров образуется ресурсная облачность, что позволяет летчикам –наблюдателям Федеральной Авиалесоохраны три дня подряд искусственно вызывать дожди. Такая помощь крайне необходима парашютистам-десантникам Авиалесоохраны, почти вручную работающим на земле.

Режим ЧС действует на всей территории Хабаровского края с 5 июля.

Кроме Хабаровского края и Якутии режим ЧС действует на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа, особый режим введен здесь с 22 июля. В настоящее время регион с огнем справляется самостоятельно. С 22 по 24 июля в округе ликвидировано 22 лесных пожара. Все труднодоступные и удаленные. Сегодня продолжается тушение 23 очагов, из которых половина локализована. Наземную технику удалось доставить только на 2 возгорания. Остальные пожары парашютисты-десантники Ханты-Мансийской Авиалесоохраны тушат вручную.