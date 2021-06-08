Лесной пожар возле села Кобяй ликвидирован

Три лесных пожара ликвидированы в Сунтарском и Кобяйском районах на площади, пройденной огнем 599 га.

«2 лесных пожара ликвидированы в Сунтарском районе, которые ранее были локализованы. Пожары действовали близ села Тюбяй, в тушении было задействовано 13 лесопожарных Минэкологии Якутии, 330 мобилизованных из числа местного населения и 29 единиц техники. В настоящее время в Сунтарском районе продолжается работа по тушению еще двух лесных пожаров», — сообщил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Владимир Иванов.

Также Владимир Иванов добавил, что 1 лесной пожар сегодня ликвидирован в Кобяйском районе, возникший 5 июня в 32 км от села Кобяй, работы по тушению провели 28 работников «Авиалесоохраны» и 4 работника «Якутлесресурса», 1 единица техники.

На территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 19 лесных пожаров расположенных на территории 10 районов, из них локализованы 4 возгорания в Ленском, Кобяйском, Усть-Майском и Сунтарском районах.