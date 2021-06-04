04.06.2021
22:02
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Происшествия
Лесной пожар вблизи с. Нюрбачан под контролем
В настоящее время лесопожарными подразделениями Минэкологии Якутии продолжается работа по тушению лесного пожара в 11 км. от с. Нюрбачан Нюрбинского района.
В тушении лесного пожара участвуют 99 работников ГБУ РС (Я) «Авиалесоохрана», 70 мобилизованных из числа местного населения, 9 единиц техники.
Фото: Пресс-служба Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)
Источник: Пресс-служба Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)
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