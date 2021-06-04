Лесной пожар вблизи с. Нюрбачан под контролем

В настоящее время лесопожарными подразделениями Минэкологии Якутии продолжается работа по тушению лесного пожара в 11 км. от с. Нюрбачан Нюрбинского района.



В тушении лесного пожара участвуют 99 работников ГБУ РС (Я) «Авиалесоохрана», 70 мобилизованных из числа местного населения, 9 единиц техники.