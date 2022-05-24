Лесной пожар в Чурапче произошел скорее всего из-за сельхозпала

В Якутии тушат лесной пожар площадью 11 га на территории Чурапчинского района. Предположительная причина возгорания – поджог травы на сельхозобъекте. Главам муниципальных образований республики поручено усилить профилактическую работу и провести встречи с собственниками сельскохозяйственных угодий и объектов.

«Глава республики Айсен Николаев поставил задачу – снизить площадь лесных пожаров в районах, не допустить рукотворных пожаров. Сейчас даже при таком классе пожарной опасности у нас возникают пожары, в основном в наших аграрных районах. Поэтому соберите всех собственников сельхозугодий, которые есть в районе, и проведите беседу», – сказал председатель правительства республики Андрей Тарасенко, обращаясь к главам районов на оперативном штабе.

Также было обнаружено два техногенных пожара на полигоне в Якутске и дачных участках в Ленске. Установлены лица, допустившие нарушение требований пожарной безопасности, будут составлены протоколы об административном правонарушении.

Всего с начала пожароопасного сезона составлено свыше 80 протоколов об административном правонарушении, 32 предупреждения и 6 штрафов.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников, сегодня для снижения класса пожарной опасности самолёт-зондировщик работал в Вилюйском, Верхневилюйском и Нюрбинском районах.