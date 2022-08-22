Лесной пожар тушат возле якутского села Сылгы-Ытар

За прошедшие сутки в Якутии локализовали два лесных пожара, ликвидировали — один.

За прошедшие сутки в Якутии локализовали два лесных пожара на общей площади 66,336 га в Усть-Майском районе, ликвидирован один пожар на площади 1087 га в Среднеколымском районе. Вместе с тем в Среднеколымском районе обнаружен новый лесной пожар возле села Сылгы-Ытар. Об этом сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев, передает ЯСИА.

Всего на территории республики действует 14 лесных пожаров на общей площади 110,904 га. В настоящее время тушат три лесных пожара на общей площади 78,615 га.

В работах задействованы 529 человек и 12 единиц техники. Также за прошедшие сутки применялись два воздушных судна Ми-8, шесть судов осуществляли авиационное патрулирование.

Как сказал Андрей Коноплев, в Среднеколымском районе на территории Мятисского 1-го наслега действует ЧС.

«Оперштаб обеспокоен ситуацией в районе, так как рядом с населенным пунктом Сылгы-Ытар действует лесной пожар. Оперативно туда было доставлено 52 человека для охраны населенного пункта и тушения пожара», — проинформировал замминистра.

В целом в регионе сохраняется класс пожарной опасности не выше третьего, за исключением Усть-Майского района, где объявлен 4-5 класс пожарной опасности и продолжает действовать ЧС муниципального характера.

С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 527 лесных пожаров на общей площади 565,224 га. Отметим, в прошлом году в это время было зарегистрировано 1486 лесных пожара на площади более 7 млн га.