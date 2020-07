Лесной пожар с двух сторон подходит к селу Сватай

View this post on Instagram

Лесной пожар в Среднеколымском улусе 🔥😮 . Фото из присланного: Опубликуйте пожалуйста. Лесной пожар прибоижается к селу Сватай Среднеколымского улуса. Весь поселок в дыму. . Может власти обратят внимание т.к ни одного вертолета МЧС не было, жители своими силами стараются погасить огонь. Пожар уже в 5км от села . #sakhalife #сахалайф #лесныепожары #среднеколымскийулус #сватай #якутия