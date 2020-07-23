Лесной пожар с двух сторон подходит к селу Сватай
Лесной пожар с двух сторон приближается к селу Сватай 2-го Мятисского наслега, об этом сообщил корреспонденту телеканала «Якутия24» первый заместитель главы Среднеколымского района Руслан Гаврильев.
Утром 23 июля лесной пожар с южной стороны находился в 3,4 километрах от населенного пункта, в настоящее время он приблизился на расстояние в 1,2 километра. Пожар с севера находится в 8 километрах от села.
«В настоящее время на месте пожара мобилизована добровольная пожарная команда и местное население вместе с главой наслега. Ситуация сохраняется напряженная, пожар осложняется тем, что пожар идет с двух сторон третьи сутки», — сообщил Руслан Гаврильев.
В данный момент к вылету готовится вертолет Ми-8. Из Среднеколымска в село Сватай, вылетит 20 человек с дополнительным пожарным оборудованием: мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями, рационным питанием.
«Что касается пожара в селе Алеко-Кюеле, то он подбирается к населенному пункту с трех сторон. Большую опасность составляет пожар с южной стороны, он находится 2 километрах от населенного пункта. Там задействованы силы в количестве 150 человек» — сказал он.
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