Лесной пожар приблизился к селу Улахан-Ан

По оперативным данным Авиалесоохраны,на территории региона действует 264 природных пожара, за сутки ликвидировано 75, на тушение привлекалось 2 714 человек и 320 единиц техники. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов от природных пожаров, на территории Горного, Мегино-Кангаласского, Усть-Майского и Томпонского районов задействованы специалисты регионально управления МЧС России, также в Усть-Майском районе применялась авиация ведомства, за сутки проведено 35 сбросов и слито 105 тонн воды.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 228 очагов, на общей площади с момента обнаружения свыше 607 тысяч гектар. На особом контроле Главного управления находятся 4 приближенных природных пожаров у н.п. Чымнаи, Эльдикан, Ударник и Улахан-Ан. В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 20 человек.

«За сутки количество пожаров уменьшилось на 46 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 9 тысяч гектар за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 12 районов. Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного, Томпонского, Усть-Майского и Мегино-Кангаласского районов. Группировка авиации МЧС России увеличена на территории региона, в настоящее время базируется 4 вертолета Ми-8 с водосливным устройством и самолет-амфибия Бе-200, дополнительно из Хабаровска прибыло два воздушных судна Министерства обороны Российской Федерации», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России.

Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. Управлением Роспотребнадзора по РС(Я) и Якутским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест. За сутки исследовано 29 проб атмосферного воздуха на территории 7-ми районов. По данным космического мониторинга Главного управления ЦУКС и взаимодействия с органами повседневного управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС, в зону задымления попадает 27 населенных пунктов на территории Амгинского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Оймяконского, Усть-Алданского, Таттинского, Томпонского, Усть-Майского районов и в г. Якутск.

Уважаемые граждане! В целях уменьшения неблагоприятного влияния на здоровье продуктов горения при задымлении рекомендуется свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски. Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Для предотвращения проникновения дыма в помещения плотно закрывать окна и двери, щели между дверьми и окнами затыкать влажной тканью, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани. Увлажняйте воздух в помещении. Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно — сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний — немедленно обратиться к врачу.