28.07.2022
17:38
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Происшествия

Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в селе Арылах

Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в селе Арылах Мирнинского района — передает Телеканал «Якутия 24».

На место вылетел самолет БЕ- 200 МЧС России.

Из-за лесного пожара в Арылахе эвакуируют детей из ДОЛ «Орленок»
Видеофакт: В Мирнинском районе горит лес у населенного пункта
Огонь в селе Арылах перекинулся на жилой дом
Фото: https://t.me/yk24ru
Источник: https://t.me/yk24ru
Один комментарий на «Лесной пожар перекинулся на жилые постройки в селе Арылах»
  1. Яков 28.07.2022 18:43

    надо же было вырубать деревья вокруг населенного пункта примерно хотя бы более 50 метров ! Опять та же картина везде. Забыли прошлогодние пожары ?

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