Лесной пожар оперативно локализован на территории Якутска

11 июня на 25 км Вилюйского тракта в лесном массиве был обнаружен низовой пожар. Пожар охватил примерно 2 гектара леса и 5 гектаров ландшафтной местности. Причиной пожара стали грозы. Об этом сообщили в МКУ «Управление гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» Окружной администрации города Якутска.

На тушение пожара, который находился в заболоченной труднопроходимой местности, Управлением ГО и ЧС города Якутска было задействовано 31 человек, снаряженных бензопилами, помпами, огнетушителями, РО в количестве 67 штук, а также 5 единиц техники.

По состоянию на 17 часов 30 минут 11 июня площадь пожара составила 5 гектаров, площадь низового пожара в лесу была 2 гектара.

В 22 часов 20 минут пожар был локализован. На месте пожара остались дежурить 25 сотрудников Авиалесоохраны на тушении мелких очагов по кромке лесного пожара и окарауливание.

На 08.00 часов 12 июня лесной пожар был ликвидирован.

Управление ГО и ЧС г. Якутска напоминает горожанам и гостям столицы, что с 7 июня по 7 июля 2022 года на территории города Якутска действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа в соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ.

— на граждан в размере от двух тысячи пятисот до четырех тысяч рублей;

— на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

— на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.