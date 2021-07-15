15.07.2021
15:43
143
Экология
Лесной пожар не угрожает селу Ёрт Горного района
Как сообщил глава администрации Горного района Никита Андреев, лесной пожар не угрожает селу Ёрт Шологонского наслега. Сейчас на месте ведутся работы по тушению. Делаются противопожарные разрывы и минерализованные полосы, передает Оперштаб Якутии.
Всего в работах на месте задействовано порядка 5 единиц техники и мобилизованное население. Дополнительно будут переброшены бойцы аэромобильного отряда МЧС России и ГАУ «Якутлесресурс».
Сегодня туда выехал руководитель ГАУ «Якутлесресурс» Джулустан Хон.
Источник: Оперштаб РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.07.2021
0
15.07.2021
51
15.07.2021
86
15.07.2021
187
15.07.2021
428
15.07.2021
416
15.07.2021
175
15.07.2021
142
15.07.2021
305
15.07.2021
419
15.07.2021
209
15.07.2021
465
15.07.2021
183
15.07.2021
585
15.07.2021
764
15.07.2021
225
15.07.2021
487
15.07.2021
251
15.07.2021
312
15.07.2021
1865
15.07.2021
306
15.07.2021
1076
15.07.2021
480
15.07.2021
273
15.07.2021
405
15.07.2021
813
15.07.2021
1139
14.07.2021
1723
14.07.2021
1216
14.07.2021
1074
14.07.2021
1173
14.07.2021
676
14.07.2021
667
14.07.2021
485
14.07.2021
638
14.07.2021
1154
14.07.2021
459
14.07.2021
1464
14.07.2021
604
14.07.2021
599
14.07.2021
775
14.07.2021
7681
14.07.2021
642
14.07.2021
481
14.07.2021
380
14.07.2021
382
14.07.2021
818
14.07.2021
462
14.07.2021
1009
ТОП НОВОСТИ
14.07.2021
7682
12.07.2021
3399
12.07.2021
3375
13.07.2021
3280
10.07.2021
3202
12.07.2021
2971
10.07.2021
2686
10.07.2021
2635