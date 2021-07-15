15.07.2021
15:43
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Экология

Лесной пожар не угрожает селу Ёрт Горного района

Как сообщил глава администрации Горного района Никита Андреев, лесной пожар не угрожает селу Ёрт Шологонского наслега. Сейчас на месте ведутся работы по тушению. Делаются противопожарные разрывы и минерализованные полосы, передает Оперштаб Якутии. 

Всего в работах на месте задействовано порядка 5 единиц техники и мобилизованное население. Дополнительно будут переброшены бойцы аэромобильного отряда МЧС России и ГАУ «Якутлесресурс».

Сегодня туда выехал руководитель ГАУ «Якутлесресурс» Джулустан Хон.

Источник: Оперштаб РС(Я)
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