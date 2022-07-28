Лесничий Николай Лукин просит вынести ему оправдательный приговор

Обвиняемый в смерти человека на лесном пожаре Николай Лукин просит вынести ему оправдательный приговор — передает издание санаолох.рф Во-первых, участники тушения не были мне подчинены, а предоставлены. Фактически, я заменил предыдущего РТП. Во-вторых, снабжение людей СИЗами – обязанность работодателей, которые привлекались не мной, а администрацией Чурапчинского района. Подробнее⤵️: https://xn--80aa7aggbp2b.xn--p1ai/article/66125

Источник: санаолох.рф

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