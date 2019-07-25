Леса районов Якутии объяты огнем

По состоянию на 25 июля в республике ведутся работы по тушению 22 лесных пожаров, из них действующих – 18: три пожара действуют в Верхоянском улусе – 386,00 га, в Усть-Алданском улусе – 13,50, два пожара в Ленском районе – 135,00 га, в Нюрбинском улусе – 15,00 га, в Олекминском улусе – 9,00 га, по одному в Вилюйском улусе – 100,00 га, в Мегино-Кангаласском улусе – 20,00 га, в Мирнинском районе – 50,00 га, в Намском улусе – 2,00 га, в Сунтарском улусе – 32,00 га, в Томпонском улусе – 12,00 га. Локализованы 4 пожара в Алданском, Горном, Нюрбинском, Усть-Алданском улусах.

В тушении пожаров привлечено всего 510 человек, в том числе 102 работников службы наземной охраны лесов, 286 парашютиста и десантника пожарных, 6 работников лесничества, мобилизовано 98 человек из числа местного населения, 5 работников МЧС, 13 арендаторов земли, задействовано 39 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 111 зарегистрированных термоточек в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Верхоянском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском, Горном, Жиганском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском районах. Общая площадь лесных пожаров составляет 792 351,00 га, из них лесной площади – 680 852,00 га, нелесная – 111 499,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.