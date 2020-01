Леонид Якубович: «Я устал»

View this post on Instagram

Вот почему всегда на розыгрышных концертах есть до такой степени недовольные люди,которые потом непременно напишут,что всё «ложь»и«обман»?Потому что не относятся с легкостью к тому,что удача может выбрать других.Я понимаю,что все мы надеемся выиграть супер-призы,но ведь нужно ещё и понимать,что розыгрыш — это лишь миг удачи, шанс на миллион!Всегда спокойно относилась к более везучим людям и искренне за них радуюсь.Единственная правда для таких «грязеполивателей» тот случай, когда выигрывают они,а не кто-то другой! А мне ли припираться в эфире с Якубовичем,который то ребёнка пригласит из зала, хотя был в курсе,что должен был вытягивать все корешки сам,то перемешивать не хочет😅(хотя ему говорили даже в кадре — бессмысленно).Он — глыба.Действительно, звезда.Сказал вытащить корешок самой,взял за руку и подвёл к лототрону.Я и вытянула!И очень рада была увидеть счастливую семью из Чурапчи,которые приехали в музей за машиной с детьми и дедушкой, обалдевшие от счастья!Эта семья врачей приехала в Якутск на новогодние каникулы с детьми и, хоть никогда ничего не выигрывали, увидев в Инстаграм афишу вечера,решили купить всего 1 календарь! Вытянула календарь дочка в кассе кт Центральный. Небось,совсем забыли про розыгрыш🙈И тут баааахххх — выиграли машину!!!Что сказать?Отец семьи был вообще в шоке😱Пообещали покатать меня на своем Лексусе😍Я от всей души поздравляю вашу семью с таким невероятным событием в Вашей жизни! Разве не чудо?Выехать из Чурапчи на такси, а приехать на Лексусе?🤩Будьте добрее, друзья!Мы с @dmitriyyadrihinskiy и организаторами @vecher_chudes_ykt чисты перед своей совестью и это самое главное.Никакие деньги мира не способны нас заставить принять участие в грязной подставе.А то,что Леонид Аркадьевич ушёл не попрощавшись — полный экспромт с его стороны.Он сказал:«Я устал!» и ушёл в гримерку.Мы должны были его догнать и насильно затащить на сцену?А со словами проклятий будьте осторожнее.У них есть свойство возвращаться к произносившим их людям. Всем мира🙌🏼В следующий раз ведущим нужно проводить мероприятие голыми в кадре и с камерами во всех местах. Уверена, что даже тогда будут недовольные ибо некоторые просто не умеют радоваться за других.