Леонид Спиридонов встретился с президентом Паралимпийского комитета России

Обсуждены вопросы сотрудничества по организации Спартакиады адаптивных видов спорта в Якутии.

27 марта в Москве прошла встреча министра по физической культуре и спорту РС(Я) Леонида Спиридонова с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Были обсуждены вопросы сотрудничества по организации Спартакиады адаптивных видов спорта в Якутии.

Министр Леонид Спиридонов ознакомил с работой, которая проводится в регионе по развитию адаптивных видов спорта. В том числе о планах по проведению в июле этого года XIV Спартакиады «Дьулуур» в Амгинском улусе. Напомним, масштабные соревнования соберут около 1500 спортсменов из разных районов республики и пройдут по 6 видам спорта.

Павел Алексеевич отметил, что найдет возможность посетить Спартакиаду, а также выразил готовность организовать выезд именитых спортсменов, тренеров для проведения мастер-классов, оказания методической помощи специалистам. Рожков также оценил возможности развития адаптивного спорта в якутском национальном виде спорта – мас-рестлинге.