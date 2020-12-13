13.12.2020
10:49
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Спорт
Леонид Спиридонов на новой должности
Директор центра спортивной подготовки сборных команд республики Леонид Спиридонов избран вице-премьером федерации спортивной борьбы России, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу федерации.
Выборы руководящих органов организации завершились на отчетно-выборной конференции федерации 12 декабря. Леонид Спиридонов – мастер спорта международного класса по вольной борьбе, уроженец Хангаласского района Якутии. Якутский борец является чемпионом Универсиады-2000 и Азии-2006. Ранее работал тренером и замдиректора в школе высшего спортивного мастерства и в училище олимпийского резерва.
Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/leonid-spiridonov-stal-vicze-premerom-federaczii-sportivnoj-borbyi-rf
Фото: Инстаграм
Источник: Якутия24
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