Леонид Спиридонов на новой должности

Директор центра спортивной подготовки сборных команд республики Леонид Спиридонов избран вице-премьером федерации спортивной борьбы России, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу федерации. Выборы руководящих органов организации завершились на отчетно-выборной конференции федерации 12 декабря. Леонид Спиридонов – мастер спорта международного класса по вольной борьбе, уроженец Хангаласского района Якутии. Якутский борец является чемпионом Универсиады-2000 и Азии-2006. Ранее работал тренером и замдиректора в школе высшего спортивного мастерства и в училище олимпийского резерва. Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/leonid-spiridonov-stal-vicze-premerom-federaczii-sportivnoj-borbyi-rf

Фото: Инстаграм Источник: Якутия24

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