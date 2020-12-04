Леонид Федотов: Работать по плану, по графику и без срывов

Во все времена энергетическая отрасль, работников которой всегда отличает высокий профессионализм и готовность к любым испытаниям, является важнейшей частью экономического потенциала нашей республики. Энергетика является основой развития базовых отраслей промышленности, строительного и транспортного комплекса народного хозяйства Якутии. Степень развития энергетики отражает уровень развития всей республики, возможности инновационного развития и уровень жизни населения. Огромную роль энергетика играет и в алмазодобывающей промышленности.

16 лет назад на Светлинской ГЭС был введен в эксплуатацию первый гидроагрегат, а 8 сентября 2008 году станция была официально принята в эксплуатацию. Станция, строительство которой началось в 1978 году, дала первый киловатт электроэнергии. Сегодня среднесписочная численность сотрудников гидроэлектростанции составляет 230 человек.

Насколько важен этот объект в гидроэнергетике Мирнинского района и Западной Якутии, насколько станция сегодня эффективно работает нам рассказал директор электростанции Леонид ФЕДОТОВ.

-Для алмазной провинции электроэнергия вырабатывается на Вилюйском каскаде ГЭС. Ее второй ступенью является Светлинская ГЭС. Она, как и многие предприятия в Якутии, работает в непростых условиях, это и климатические особенности, и многолетняя мерзлота. Несмотря на это Светлинская ГЭС имеет высокий уровень надежности и конкурентоспособности, занимает 3-е место на рынке электроэнергии Республики Саха (Якутия). Благодаря Светлинской ГЭС на производственные и социальные объекты АЛРОСА, а также в жилой фонд группы Вилюйских улусов бесперебойно обеспечиваются светом и теплом.

Строительство такого объекта требовало особых усилий, и после перестройки в начале 90-ых работы были приостановлены, а объект законсервирован до тех пор, пока АК «АЛРОСА» не включилась в проект, став ключевым акционером. Тогда решение о том, что компания должна была сама себя обеспечить энергоресурсами, было правильным, это было вызовом времени. Являясь второй ступенью каскада Вилюйских ГЭС, Светлинская станция уникальна, как с точки зрения возведения гидротехнических объектов на вечномерзлых грунтах, так и принятых здесь уникальных решениях. Сегодня на объектах ГЭС за исключением нескольких технических узлов, используется оборудование исключительно отечественного производства.

Леонид Федотов родился в многодетной семье (7 детей) в с. Далыр Верхневилюйского района. При выборе профессии Леонид хотел, чтобы его труд, знания и будущий опыт приносили людям максимальную пользу. Поэтому он выбрал профессию энергетика, от которой напрямую зависит благополучие тысяч людей, развитие родного края. Получил высшее образование в 2004 году, окончив Томский Политехнический университет (электротехнический институт (ЭЛТИ)), факультет автоматики и электромеханики (ФАЭМ), по специальности инженер-электромеханик.

Главным местом работы в профессиональной карьере Леонида Федотова является Светлинская ГЭС. Здесь он трудится с августа 2004 года, когда Леонид был принят на работу электрослесарем по ремонту электрооборудования электростанций 4-го разряда участка собственных нужд электротехнического цеха. За 16 лет Леонид Степанович прошел путь от электрослесаря до заместителя исполнительного директора по производству АО «Вилюйская ГЭС-3» – директора филиала «Светлинская ГЭС». Благодаря этому опыту он знает все о работе электростанции — знает каждый ее технический узел, механизм и весь технологический процесс.

— Леонид Степанович, какую задачу сегодня решает Светлинская ГЭС и куда поставляется выработанная электроэнергия?

— Фактическая мощность электростанции при введенных в работу трех гидроагрегатов составляет 277,5 МВт. ГЭС обеспечивает электроэнергией объекты алмазного комплекса АЛРОСА, месторождения алмазов, газа, нефти и группы Вилюйских улусов Якутии.

С вводом в строй четвертого гидроагрегата ГЭС выйдет на запланированные проектом мощности в 360,0 МВт и обеспечит электроэнергией весь Западный энергорайон Республики Саха (Якутия), в который входят Мирнинский, Ленский районы и Вилюйская группа улусов.

— А какую роль играет Светлинская ГЭС в АЛРОСА?

— Основной акционер АО «Вилюйская ГЭС-3», филиалом которого является Светлинская ГЭС, это АК «АЛРОСА» (99,7313% акций). Решение о приобретении Компанией основного пакета акций, и последующее стабильное финансирование позволило развернуть широкомасштабное строительство станции, приостановленное в 1996 году, и ввести последовательно с 2004 по 2008 годы в промышленную эксплуатацию три гидроагрегата Светлинской ГЭС. Потребителями электроэнергии, генерируемой Светлинской ГЭС, являются в основном (до 60%) предприятия АЛРОСА.

— Какие новые технологии внедряются на станции?

-Отмечу, что Светлинская ГЭС оснащена самым современным электротехническим оборудованием в России. Управление технологическим процессом производится автоматизированной системой управления с автоматизированного рабочего места начальника смены станции. Широкое внедрение интеллектуальных систем управления и учета – это будущее, которое мы сегодня решаем на станции.

До 2023 года будут запущены системы мониторинга режима работы, что позволит повысить качество оперативно-диспетчерского управления. В наших планах автоматизация планирования потребления собственных нужд станции, с точностью до 2% и усовершенствование учета расхода электроэнергии, внедрение программных комплексов автоматизации процессов планирования годовых и месячных графиков ремонтов оборудования и технического обслуживания устройств. В 2021 году начнется строительство радиорелейной линии связи для передачи данных в Региональное диспетчерское управление энергосистемы региона. Как видите, запланированные новшества связаны с внедрением новых информационных технологий, использованием современных систем связи. Эффективная реализация наших внутренних возможностей, настройка систем управления нацелена на решение стратегических задач по повышению устойчивости генерации электроэнергии в Якутии.

— С какими проблемами сегодня сталкивается ГЭС?

— Пока что ГЭС работает на непроектном уровне, но в ближайшем будущем мы введем в эксплуатацию четвертый гидроагрегат. Его строительство включено в инвестиционную программу АО «Вилюйская ГЭС-3» на 2020-2030 годы. Тогда большой потенциал, на который рассчитана Светлинская ГЭС, будет использован в полной мере.

Ввод в строй агрегата позволит не только повысить надежность работы энергосистемы Западного энергорайона и Республики Саха (Якутия) в целом, но и создаст на станции новые рабочие места. Это позволит шире привлечь молодых специалистов к интересной и столь важной работе.

Энергетика – это отрасль, специфика которой подразумевает специальное образование даже на самых рядовых должностях. Поэтому мы ведем подготовку молодых специалистов к работе на ГЭС. Студенты разных учебных заведений, в том числе и нашего Светлинского индустриального техникума, Иркутского государственного института и прочих учебных заведений проходят у нас ежегодно производственную практику. Много выпускников Светлинского индустриального техникума уже сейчас работают на предприятии. Это очень важное направление в нашей работы. Отмечу, что среднемесячная заработная плата работников станции по итогам 9 месяцев 2020 года составляет 83 тысячи рублей.

— В энергетике нередко работают ветераны отрасли, по их стопам идут дети. Есть ли у вас такие трудовые династии?

— Сегодня около 70% сотрудников, средний возраст которых составляет 45 лет, это те же специалисты, которые участвовали в подготовительных работах и запуске первой машины еще в сентябре 2004 года. Они основной костяк сотрудников – старожилы Светлинской ГЭС. Но так как Светлинская ГЭС относительно молодая станция, то пока мы не можем похвастаться династиями или трудовыми семьями, сформировавшимися именно на нашем предприятии. Однако, основная масса студентов Светлинского индустриального техникума — дети наших же работников, так что есть все предпосылки для зарождения семейных династий именно у нас, на Светлинской ГЭС. А молодежи у нас где-то 15% от всего трудового коллектива.

Говоря о том, как на трудовые будни повлияла пандемия, можно отметить, что планерные и производственные совещания в Светлинской ГЭС проводятся в формате видеоконференцсвязи. Но это нисколько не влияет на бесперебойность и надежность работы станции. Ведь как отметил Леонид Федотов, в Светлинской ГЭС работа всегда идет по плану, по графику и без срывов. Энергетики станции хорошо понимают, что от максимально надёжной и эффективной выработки электроэнергии зависит жизнь и работа не только компании АЛРОСА, но и огромного количества людей на территории всей Западной Якутии.