Леонид Бястинов: Проведение капремонта в деревянных домах нецелесообразно

По мнению руководителя Управления Сайсарского округа Окружной администрации города Якутска Леонида Бястинова, проведение капитального ремонта в деревянных домах нецелесообразно. Между тем в Сайсарском округе – самый большой фонд деревянного жилья:

– На территории Сайсарского округа располагается 595 многоквартирных домов, из которых 468 – это деревянные дома. 111 домов деревянных домов признаны аварийными в установленном законом порядке. Почти все деревянные дома 1970-1980-х годов постройки, то есть в физическом и конструктивном плане они себя изжили.

Можно рассмотреть несколько вариантов по решению проблемы. Во-первых, сейчас Управа проводит усиленную работу с жителями по признанию этих домов аварийными, чтобы расселить в рамках Федеральной программы по сносу и расселению ветхого и аварийного жилья, второй этап которого уже начался. Во-вторых, по договорам развития застроенных территорий, когда застройщик своими силами сносит деревянные дома и проводит квартальную реновацию.

Но в целом, проведение капитального ремонта в деревянных домах нецелесообразно, поскольку при его проведении соответственно продлеваются эксплуатационные свойства таких домов. А мы понимаем, что зачастую капитальный ремонт проводится не комплексно (комплексно, это когда ремонтируются крыша, фундамент, система отопления, стены, вся «инженерка»). Как правило, ремонт проводится выборочно: кровля или фундамент, либо электрооборудование, системы водоснабжения или отопления, что не имеет эффекта. Между тем по формальным признакам «автоматом» после проведения таких капитальных ремонтов оттягиваются и сроки признания домов аварийными. То есть, их невозможно будет в сжатые сроки признать аварийными Подчеркну, что это моё личное мнение.

В рамках муниципальной программы согласно Постановлению Окружной администрации города Якутска от 1 марта 2017 года N 58п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки, расположенных на территории городского округа «город Якутск», производится текущий ремонт аварийных домов и многоквартирных неблагоустроенных домов. В связи с этим было бы целесообразно внести изменения в это постановление, чтобы расширить перечень домов и иметь возможность производить текущий ремонт деревянных домов, не признанных аварийными, чтобы содержать их в надлежащем виде. Конечно, это в целом приведет к дополнительной нагрузке на местный бюджет.