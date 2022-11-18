Лео Бокерия: «Врачам нужны взаимодействие, обмен мнениями, опытом. Без этого в лечебной практике не будет прогресса».

Завершил свою работу IV съезд детских врачей Якутии. Участие в нем приняли участие 316 человек: врачей педиатров и специалистов амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений всех уровней здравоохранения республики. Среди гостей – ведущие российские педиатры, ученые, организаторы здравоохранения, практикующие врачи из разных городов России. В программе съезда было заявлено более тридцати выступлений. Съезд обсудил актуальные проблемы детской медицины, перспективы ее развития, совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний у детей, врачи обменялись практическим опытом.

Научно-практическая конференция проходила в конференц-зале Педиатрического центра Республиканской больницы №1-Национального центра медицины. Время от времени общаясь с врачами Педиатрического центра и зная, как они работают, пропустить выступление директора Центра, заслуженного врача РС (Я), отличника здравоохранения РФ, к.м.н. Людмилы Николаевой я не могла.

Людмила Алексеевна напомнила историю Педиатрического центра, рассказала о работе отделений. Разумеется, говоря о Педиатрическом центре, нельзя не сказать о той высокотехнологичной медицинской помощи, которую успешно проводят его специалисты. Напомню, медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний у детей стала возможна с 2007 года. С 2016 года в Центре начали проводить детям высокотехнологичные операции из средств федерального бюджета по профилю «сердечно — сосудистая хирургия. Дальше – больше. С 2018 года внедрены профили: «онкология», «оториноларингология», «педиатрия» (гастроэнтерология, ревматология, пульмонология, нефрология, эндокринология). С 2019 года высокотехнологичная помощь оказывается по профилю «урология». С 2016 по 2021 годы высокотехнологичная помощь из средств федерального бюджета оказано 380 маленьким пациентам, из них: по профилю «онкология» — 51, «оториноларингология» — 40, «педиатрия» — 63, «сердечно — сосудистая хирургия» — 211, «урология» — 15. В настоящее время в Педиатрическом центре такая помощь из средств ОМС оказывается по 14 профилям. Всего с 2007 по 2021 год высокотехнологичную медицинскую помощь получили 2418 больных детей.

— Внедрение высоких технологий диагностики и лечения существенно влияет на состояние здоровья детей — заболеваемость, инвалидность, младенческую смертность, — отметила директор Педиатрического центра. — В дальнейшем необходимо сосредоточить усилия на освоении новых технологий, внедрении высокотехнологичных видов специализированной медицинской помощи, дальнейшем развитии хирургии новорожденных, улучшении стандартизации, оптимизации использования специализированных коек, контроле качества лечения больных детей.

Послушав выступления спикеров второго дня съезда, я не смогла не поговорить с врачами. Моими собеседницами на этот раз стали педиатры Татьяна Якушева и Яна Пахомова.

Врач аллерголог-иммунолог Якутской республиканской клинической больницы № 3, аспирант кафедры «Организация здравоохранения и профилактической медицины Медицинского института СВФУ» Яна Пахомова выступила с малоизученной в Якутии и потому проблемной темой «Эпидемиология первичных иммунодефицитов».

— Почему Вы решили обратиться к этой теме, Яна Артуровна?

— Проблема эта очень актуальна. Первичные иммунодефициты представляют собой большую и постоянно увеличивающуюся группу, включающую более 350 различных заболеваний. Только в последние пять лет этой проблеме стали уделять внимание и в России, и в мире. Если иммунодефицит тяжелый, есть высокий риск летальности, и поэтому, я, как врач аллерголог-иммунолог со стажем восемнадцать лет, считаю, изучение этой проблемы жизненно необходимым.

— Какой выход из ситуации Вы видите?

— Нужно, чтобы участковые педиатры обращали внимание на первичный иммунодефицит и направляли детей, которые подходят по признакам иммунодефицитных состояний, на углубленное обследование к врачам аллергологам-иммунологам. Если вовремя не диагностировать и своевременно не начать патогенетическую терапию, пациент либо умирает, либо становится инвалидом. Роль врачей первичного звена здесь очень важна.

— В районах республики врачей аллергологов нет. Где им могут оказать необходимую помощь?

— Районные дети обслуживаются в детском отделении РБ№1-НЦМ, приезжают сюда по направлению лечащего педиатра и проходят обследование у врача аллерголога-иммунолога. В 2018 году в Центре предиктивной медицины и биоинформатики Республиканской клинической больницы №3 с 2018 года ведется работа со взрослыми пациентами с первичными иммунодефицитами, в условиях дневного стационара проводится заместительная терапия и динамическое наблюдение аллерголога-иммунолога. С 2021 года начата работа по организации республиканского регистра пациентов с первичными иммунодефицитами, в этом году открыт кабинет для пациентов с первичными иммунодефицитами. Я открыта для врачей и пациентов, и, если у них есть вопросы по первичному иммунодефициту, они всегда могут обратиться ко мне.

Педиатр Детской инфекционной клинической больницы Татьяна Ягнышева участвовала в работе съезда детских врачей впервые. Тема ее выступления «Гнойные менингиты: этиологические и клинические аспекты». Мне не приходилось говорить с педиатрами на эту тему, поэтому было интересно поговорить с молодым доктором.

— Как часто встречаются гнойные менингиты, Татьяна Николаевна?

— Гнойные менингиты встречаются редко, но заболевание это тяжелое, смертельное, протекающее с осложнениями центральной нервной системы. Гнойный менингит протекает всегда тяжело, это нейроинфекция, могут быть неврологические нарушения, интоксикационно выраженный синдром, и наша задача – не допустить, чтобы менингит не перешел в воспаление головного мозга.

— Как ребенок может заразиться?

— Заразиться можно от больного человека. Чтобы противостоять инфекции и не заразиться, у ребенка должен быть хороший иммунитет. Следует оберегать его от контактов, избегать людных мест, особенно когда он маленький. Каждый человек оставляет за собой свою микрофлору, бактерии, которые передаются воздушно-капельным путем. Менингиты передаются воздушно-капельным путем, при этом человек, являющийся источником заражения совсем не обязательно болен менингитом, у него может быть обычный насморк. Тут самое время напомнить о вакцинации. Отказов от вакцины не должно быть, не зря же их придумали… Благодаря вакцинации медики победили дифтерию гепатит В. Вакцины есть, и если ребенка вакцинировать, болезни можно избежать.

— Если ребенок все-таки заболел…

— Первые симптомы — температура, головная боль, светобоязнь, отказ от еды, остальные симптомы может увидеть только врач. Пока придет врач, нужно внимательно следить за температурой тела (при менингите жаропонижающие препараты не действуют), настораживающий признак – светобоязнь, возможен отказ от еды. У маленьких детей даже при отсутствии температуры надо время от времени трогать большой родничок, если мама заметит какие-то изменения, надо срочно вызывать скорую.

— Лечение, наверное, только стационарное?

— Более того, лечится гнойный менингит зачастую в реанимации, лечится массированно антибактериальными, гормональными препаратами.

— Какого возраста дети чаще подвержены этому заболеванию?

— Самого разного: от новорожденного возраста до 18 лет, и протекает оно по-разному. Маленькие дети переносят заболевание тяжелее, в тяжелой форме, он случается и у подростков, в этом возрасте часто бывают осложнения. Чем раньше гнойный менингит распознается, тем лучше исход.

— Можно ли заболеть повторно?

— К сожалению, да…

Съезд позволил детским врачам пообщаться, послушать, поговорить, узнать, как работают коллеги, что-то взять на заметку. На III cъезде детских врачей Подмосковья, состоявшемся в сентябре этого года, главный сердечно-сосудистый хирург России Лео Бокерия сказал: «Врачам нужны взаимодействие, обмен мнениями, опытом. Без этого в лечебной практике не будет прогресса».