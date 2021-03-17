Ленское пароходство активно готовится к навигации-2021

Во всех подразделениях ПАО «ЛОРП» ведется активная подготовка к предстоящей навигации. В эти мартовские дни начались саморемонтные работы – на суда вышли члены экипажей для судоремонта. Продолжается поставка запасных частей, материалов и оборудования из Усть-Кута для дальнейшей транспортировки во все подразделения пароходства.

Из Жатая на Белую Гору направляется автомашина Белогорского судоходного участка, на борту которой запасные части для ремонта движительно-рулевых комплексов судов, металл и кислород для судокорпусных работ, средства индивидуальной защиты, 11 спасательных плотов, прошедших переукладку на Жатайском судоремзаводе. По словам начальника БСУ Романа Иримеску, на саморемонте трудятся два человека на капитально-восстановительном ремонте плавкрана Т-164. Выморозочные работы практически завершены, остался небольшой объем на п/к Т-170, доке СМД-18 и барже МН-2504. 18 марта на Белую Гору прилетает бригада судокорпусников, которым предстоит смена обшивки корпусов на «ТО-600», «СПН-706», «ОС-18».

19 марта из Жатая на Яну возвращается автомашина для нужд Янского судоходного участка также с необходимыми материалами и оборудованием для судоремонта. По словам начальника ЯСУ Константина Игина, выморозочные работы в затоне п.Усть-Куйга практически завершены. На 10 марта сдан в техготовности т/х «Дунай». Для производства судокорпусных работа в участок прибыла бригада сварщиков, которые сейчас активно трудятся на «РП-498». Специалистам предстоит заменить 80 квадратных метров днища корпуса, на сегодняшний день вырезано 20 квадратов металла. Вторым рейсом автомашина доставит из Жатая отремонтированные валы, баллера для т/х «Дунай», «Нижняя Тунгуска». Суда готовятся к предъявлению инспектору Российского Речного Регистра, приезд которого запланирован на апрель. «В Янском судоходном участке все работы идут по плану, проведена кадровая работа – приняты специалисты с большим опытом на должность главного инженера и линейного инженер-механика, которые сразу включились в судоремонт и подготовку к предстоящей навигации», — отметил начальник ЯСУ К.П.Игин.

Большой объем работ предстоит выполнить базовому Жатайскому судоремонтному заводу. На 10 марта выморозочные работы завершены на 93 процента, полностью выморожены суда, находящиеся на зимнем отстое в Хандыге. Специалисты ремонтно-механического цеха обработали на сегодняшний день элементы ДРК судов – 17 гребных валов, 18 гребных винтов, 10 баллеров и 4 насадки. На 10 марта сданы в технической готовности 54 единицы флота. По словам замдиректора по эксплуатации флота ЖСРЗ Андрея Ковалева, на суда на саморемонтные работы вышли капитаны и механики. В Жатае ведётся плановый судоремонт, проблем и сбоев в работе нет.

Подготовка флота ПАО «ЛОРП» к навигации-2021 ведётся согласно плану судоремонта 2020-2021 годов – без проблем и сбоев. Все службы пароходства нацелены на своевременную сдачу флота в технической готовности согласно графику и обеспечение экипажей всем необходимым снабжением и материалами.