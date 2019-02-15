Ленский мост вошел в соглашение между Якутией и Иркутской областью

На полях Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля подписано Соглашение о социально-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительствами Республики Саха (Якутия) и Иркутской области. Также утверждён Протокол о совместных действиях на 2019 — 2023 годы по реализации Соглашения.

Документ своими подписями скрепили Глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Республику Саха (Якутия) и Иркутскую область связывают давние добрососедские отношения. В 2018 году в Якутии общественность республики широко отметила 275-летие со дня становления Иркутско-Якутского почтового тракта.

Глава республики выразил уверенность, что подписанное Соглашение будет содействовать дальнейшему эффективному развитию двух регионов-соседей, укреплению экономического развития и социальной стабильности и повышению благосостояния жителей.

Айсен Николаев отметил, что в связи с дальнейшим освоением месторождений в Западной Якутии и на севере Иркутской области сотрудничество между двумя регионами будет только расширяться. Расширение сотрудничества губернаторы регионов также связывают с масштабными планами по строительству Ленского моста и реализации проекта строительства и реконструкции федеральной автомобильной дороги «Вилюй» на участке г. Усть-Кут Иркутской области – Республика Саха (Якутия).

Айсен Николаев сказал, что строительство моста через Лену объединит автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» с автодорогой «Вилюй», таким образом Северный широтный пояс России кратчайшим путём свяжет Восточную Сибирь с портами Охотского моря, появится транспортный коридор от Иркутска до Магадана. Реализация проекта положительно скажется на развитии регионов, упростит логистику поставок сырья и продовольствия в период северного завоза, а также будет гарантировать круглогодичное наземное сообщение.

Стороны также обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества при реализации Соглашения в социальной, культурной и научно-технической сферах.