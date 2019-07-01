Ленский мост повысит транспортную доступность в Якутии до 83%

Строительство мостового перехода через реку Лену в Якутии позволит повысить транспортную доступность в регионе с 20% до 83%. Об этом сообщил в воскресенье на сессии II Дальневосточного медиафорума заместитель председателя регионального правительства Кирилл БЫЧКОВ.

«Без моста круглогодичная транспортная доступность составляет 20%, а с мостом будет 83%. Для нас это вопрос выживания, качества жизни», — сказал он.

Строительство моста через Лену вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока, утвердить которую планируют в сентябре. Возможность возведения такого сооружения обсуждалась 20 июня в эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным». По мнению президента, проект необходим для развития региона. Сейчас в Якутии нет ни одного моста через Лену, по всему течению реки имеется лишь Осетровский мост в Иркутской области.