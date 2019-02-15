Ленский мост может быть платным для грузовиков

Глава Якутии Айсен Николаев не исключает вариант платного проезда по мосту через Лену для грузовиков грузоподъемностью свыше 3 тонн при варианте его строительства по частной концессионной инициативе. Об этом он сообщил ТАСС в интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Сейчас в Якутии нет ни одного моста через Лену, по всему течению реки имеется лишь Осетровский мост в Иркутской области. Строительство моста в Якутске оценивается в 70-80 млрд рублей, считается, что проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута — железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза — до 6 млн т в год.

«Мы ставим вопрос о том, что до конца 2024 года теоретически мост может быть построен. Мы хотим [построить] мост по частной концессионной инициативе с достаточно крупным федеральным грантом в размере до 75-80% его стоимости. Считаем, что при этом платность моста может быть для автомобилей грузоподъемностью свыше 3 тонн, а для остального транспорта бесплатным», — сказал он, отметив, что плата за проезд грузовиков позволит вернуть затраченные средства инвестора.

Он добавил, что власти региона готовят новое технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства моста в автодорожном варианте. В начале февраля вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил журналистам, что пока не видит сбалансированного технико-экономического обоснования проекта строительства Ленского моста. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал сопоставить расходы и результат, который будет достигнут в случае строительства моста.

«На самом деле, если говорить откровенно, [технико]-экономического обоснования строительства автодорожного моста через Лену именно в таком виде, в котором требуется для включения в те или иные инфраструктурные проекты, не было. У нас была проектно-сметная документация [проекта] железнодорожного моста 2013 года, которая сегодня не отвечает требованиям, предъявляемым федеральными министерствами. Все делается заново», — сказал Николаев.

По его словам, существует два технических варианта строительства моста в автодорожном варианте.