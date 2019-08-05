Ленский технологический техникум переедет в новое здание

Об этом 5 августа заявил Глава Якутии Айсен Николаев в ходе своей рабочей поездки в Ленский район.

Учебное заведение работает с 1972 года. Ежегодно отсюда выпускается порядка 100 студентов. Сегодня в учреждении среднее профессиональное образование получает 370 человек. Это слесари, механики, машинисты, пожарные, бурильщики эксплуатационных и обслуживанию электрооборудования. Как правило, в последующем они трудоустраиваются в промышленных предприятиях, таких, как ООО «Алмаздортранс», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «Сахатранснефтегаз», АК «АЛРОСА», ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и другие.

Глава Якутии посетил учебный корпус. Сегодня здание не соответствует образовательным стандартам. Поступил ряд предписаний из надзорных органов, которые невозможно устранить из-за особенностей здания. Отсутствует возможность размещения учебных мастерских с необходимым оборудованием, требуется укрепление окон, кровли и стен. Административный корпус и общежитие также нуждаются в капитальном ремонте.

Айсен Николаев отметил, что ранее поручил членам кабмина республики и муниципалитету рассмотреть возможность выкупа нового здания, где в последующем разместится учебное заведение. Сегодня, добавил он, необходимо остановить выбор на одном из двух предлагаемых зданий.

Руководитель республики осмотрел выставленное на продажу трехэтажное административное здание ООО «Лидер» площадью 1526 кв м, которое находится в шаговой доступности от стадиона «Алмаз» и нескольких спортивных залов. В последующем общежитие планируют построить на территории соседнего земельного участка.

Второе здание, которое предлагает ООО «Декор» площадью 1468 кв м также имеет три этажа и находится в центре города. Земельный участок под строительство общежития находится рядом. Как отметили надзорные органы, оба здания после реконструкции смогут соответствовать всем современным требованиям.

«Мы прекрасно понимаем, что Ленский техникум очень важен для подготовки специалистов в промышленность и другие отрасли. Оба здания отвечают требованиям, предъявляемым средним профессиональным образовательным учреждениям. Решение будем принимать в ближайшее время, чтобы уже в следующем году колледж переехал в одно из них», — прокомментировал Айсен Николаев.